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Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

08.01.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı bu sene All Star kadrosuyla ekranlarda olacak. Survivor'un gelmiş geçmiş en başarılı yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımına ayrıldı. Peki Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

Reyting rekortmeni Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler'in ilk bölümü 15 Ocak Cumartesi günü 20.00'da ekranlara gelecek. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Yasin Obuz gibi isimler yer alacak. İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI

Ünlüler:

  • Çağan Atakan Arslan
  • Adem Kılıçcı
  • Sema Aydemir
  • Nagihan Karadere
  • Furkan Kızılay
  • Aycan Yanaç
  • Birsen Bekgöz
  • Mert Öcal
  • Barış Murat Yağcı
  • Sercan Yıldırım
  • Merve Aydın
  • Elif Yıldırım Gören
  • Batuhan Karacakaya

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

Gönüllüler:

  • Gökhan Keser
  • Evrim Keklik
  • Ogeday Girişken
  • Nisa Bölükbaşı
  • Berkan Karabulut
  • Anıl Berk Baki
  • Sude Burcu
  • Gizem Kerimoğlu
  • Yasin Obuz
  • Berna Keklikler
  • Seda Ocak
  • Hikmet Tuğsuz
  • Sadık Ardahan Uzkanbaş

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

YILLARA GÖRE SURVİVOR ŞAMPİYONLARI

2022/ İsmail Balaban
2021/ Cemal Can Canseven
2019/ Yusuf Karakaya
2018/ Adem Kılıççı
2017/ Ogeday Girişken
2016/ Çağan Atakan Arslan
2015 ve 2014/ Turabi Çamkıran
2013/ Hilmi Cem İntepe
2012/ Nihat Altınkaya

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TV8 survivor
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