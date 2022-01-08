Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

Reyting rekortmeni Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler'in ilk bölümü 15 Ocak Cumartesi günü 20.00'da ekranlara gelecek. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Yasin Obuz gibi isimler yer alacak. İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!
Ünlüler:
Gönüllüler:
2022/ İsmail Balaban
2021/ Cemal Can Canseven
2019/ Yusuf Karakaya
2018/ Adem Kılıççı
2017/ Ogeday Girişken
2016/ Çağan Atakan Arslan
2015 ve 2014/ Turabi Çamkıran
2013/ Hilmi Cem İntepe
2012/ Nihat Altınkaya
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