Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

Reyting rekortmeni Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler'in ilk bölümü 15 Ocak Cumartesi günü 20.00'da ekranlara gelecek. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Yasin Obuz gibi isimler yer alacak. İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu!

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Birsen Bekgöz

Mert Öcal

Barış Murat Yağcı

Sercan Yıldırım

Merve Aydın

Elif Yıldırım Gören

Batuhan Karacakaya

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Evrim Keklik

Ogeday Girişken

Nisa Bölükbaşı

Berkan Karabulut

Anıl Berk Baki

Sude Burcu

Gizem Kerimoğlu

Yasin Obuz

Berna Keklikler

Seda Ocak

Hikmet Tuğsuz

Sadık Ardahan Uzkanbaş

YILLARA GÖRE SURVİVOR ŞAMPİYONLARI

2022/ İsmail Balaban

2021/ Cemal Can Canseven

2019/ Yusuf Karakaya

2018/ Adem Kılıççı

2017/ Ogeday Girişken

2016/ Çağan Atakan Arslan

2015 ve 2014/ Turabi Çamkıran

2013/ Hilmi Cem İntepe

2012/ Nihat Altınkaya