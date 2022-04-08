Survivor All Star Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı!

Survivor All Star yarışmacıları geçtiğimiz haftalarda birleşme partisinde bir araya geldiler. Ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar şarkılarını seslendirip eğlendiler. Sıra Adem Kılıçcı'ya geldiğinde ise yarışmacı özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu."Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zaten taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum çok özledim" açıklamasının ardından akıllara daha öncesinde Adem Kılıçcı'nın ailesinden gelen mektup geldi. Kılıçcı'nın anne ve babasının yolladıkları mailde "Nil de çok iyi oğlum, her gün konuşuyoruz" ifadelerinden sonra Adem Kılıçcı'nın nişanlısının kim olduğu araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR ADEM KILIÇCI NİŞANLISI KİMDİR?

Survivor AllStar 2022'de birleşme partisi yapıldı. Nil Şenver ile Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öğrenildi.

ADEM KILIÇCI'NIN NİŞANLISI NİL ŞENVER KİMDİR?

Nil Şenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal Kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıçcı'nın Bal Kaymak ile fotoğrafları bulunuyor.

