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Survivor All Star'da yarışacak olan Nagihan Karadere'den iddialı paylaşım: 15 sene önceki kaslarım, şimdi çok daha iyiyim

16.12.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da yarışacak isimlerden biri olan eski milli atlet Nagihan Karadere, Dominik macerası öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Spor salonunda Survivor çalışmalarına devam eden Karadere, 15 yıl önce çekilen bir fotoğrafını ididalı bir notla paylaştı. Karadere, "15 sene önceki kaslarım. İtiraf etmem gerekirse şimdi çok daha iyiyim" notunu yazdı.

Survivor All Star'da yarışacak olan Nagihan Karadere'den iddialı paylaşım: 15 sene önceki kaslarım, şimdi çok daha iyiyim

Acun Ilıcalı, Ocak ayında ekrana gelmeye başlayacak olan Survivor All Star'ın kadrosunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Eski milli atlet Nagihan Karadere de Survivor'a geri dönen isimler arasında yer aldı.

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4 YIL SONRA YENİDEN SURVIVOR'DA

2016 ve 2018 yıllarında mücadele ettiği Survivor'a 4 sene sonra geri dönecek olan Karadere aylar sürecek macera için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek olan Karadere, spor salonunda çalışma yapıyor.

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2006 YILINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

36 yaşındaki milli atlet, yıllar önce Fenerbahçe formasıyla mücadele ettiği bir yarışta çekilen fotoğrafını paylaştı.
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Karadere, "15 sene önceki kaslarım. Fenerbahçe Spor Kulübü 2006 yılı. 400m Engelli Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1.lik. İtiraf etmem gerekirse şimdi çok daha iyiyim" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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