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Survivor All Star'da Yunus Emre ile Berkan ve Ogeday kavgası!

08.02.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 8 Şubat Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde gönüllüler takımında ortalık karışıyor. Ödül oyunu sırasında sinirlenen Yunus Emre, Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösteriyor. İkilinin üzerine yürüyen Yunus Emre'ye araya giren Hikmet sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak Yunus Emre, Hikmet'e de tepki gösteriyor.

Survivor All Star'da Yunus Emre ile Berkan ve Ogeday kavgası!

Survivor All Star'da 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde ödül oyunu sırasında tansiyon yükseliyor.

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YUNUS EMRE ÇILGINA DÖNÜYOR

Oyun sırasında Yunus Emre, takım arkadaşları Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösteriyor.

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Berkan ve Ogeday ise Yunus Emre'yi sakin olması ve bağırmaması konusunda uyarıyor. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, "Sen ne ayaksın? Bu duvarı aşamıyorum anlıyor musun?" diye bağırıp üzerlerine yürüyor.

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Araya giren Hikmet'e de Yunus Emre tepki gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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