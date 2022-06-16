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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da arabayı kazanan kim oldu?

16.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir araba ödülü oyunu heyecanı yaşandı. Her iki takımda bireysel olarak parkurda muhteşem bir son model araba için yarıştı. Araba ödülünün finaline kalan isimler Batuhan ve Nisa oldu. Muhteşem mücadelelerin sonunda sayısını 4 yapan yarışmacı arabayı kazanan isim oldu. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da arabayı kazanan kim oldu?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da arabayı kazanan kim oldu?

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Bireysel olarak oynanan araba ödülü oyununda parkuda heyecan dolu anlar yaşandı. Arabayı çok kazanmak isteyen yarışmacılar son ana kadar canla başla mücadele etti. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da arabayı kazanan kim oldu?

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam yarışmacılar son model bir araba için mücadele etti. İki takımdan yarışmacılarda parkurda bireysel olarak mücadele etti. İlk etapta rakibini 2 sayı farkla yenen yarışmacılar, rakibini eledi. Finale kadar bu şekilde devam eden oyunda en başarılı isimler Batuhan ve Nisa oldu. Batuhan ve Nisa arasında daha sonra final etabı yaşandı. 4 olan yarışmacının arabayı kazanacağı final oyununda kazanan isim Batuhan oldu.

SURVİVOR'IN ÇEYREK FİNALLERİ BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final dönemine girildiğini ve eleme sisteminin nasıl olacağını detaylıca açıkladı.

Acun Ilıcalı açıklamasında, "Çeyrek final sonrası 8 yarışmacımız ilk elemeye doğru gidecek. Eleme şöyle olacak; birinci gün birinci aday, ikinci gün ikinci aday, üçüncü gün üçüncü aday olacak. Adayları o günün o günün birincisini belirleyecek. Ancak şöyle enteresan bir durum var; performansın yarışmacılara finale doğru bir yol açmasını istemiştiniz. İstanbul'daki büyük finale performansınız ile gidebileceksiniz.

Öncelikle üç aday çıktıktan sonra o eleme döneminin performans birincisi dördüncü adayı söyleyecek. Performans birincisi nasıl olacaksınız? Her gün birincisi beşer puan alacak, her günün finalisti üçer puan alacak ve her gün yarı yarı finalde elenenler de birer puan alacak. Toplam puanınız bu şekilde hesaplanacak. Toplam puanınız birinciyken eğer adaysanız adaylıktan kurtulacaksınız. Haftanın performans birincisi eğer adaysa adaylıktan düşecek. Bu yüzden sürekli olarak oyun içerisinde kalmanız size bir şans doğuracak. Adaylığınız düşebilecek." ifadelerinde bulundu.

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