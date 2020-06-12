Survivor Ardahan'dan kaptanı olduğu mavi takım açıklaması: Sevmesek bile birbirimize saygı duymak zorundayız

Survivor’ın Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde 9 yarışmacı kaptanlık mücadelesi verdi. Kıyasıya rekabetin sonunda kazanan Ardahan mavi takımın kaptanı, Cemal Can ise kırmızı takımın kaptanı oldu. Ardahan, Mavi takıma Evrim, Elif, Yasin ve Sercan’ı seçti. Böylece takımda daha önce birbirleriyle mücadele etmiş, karşı karşıya gelmiş ve gerginlik yaşamış yarışmacılar bir araya gelmiş oldu.

Survivor 2020’de çeyrek final öncesinde son kez oluşturulan mavi takımda yarışmacılar duygularını dile getirdi.

Mavi takımın kaptanı Ardahan “Sevmesek bile birbirimize saygı duymak zorundayız” sözleri çeyrek finale kadar mücadelelerini bu şekilde sürdüreceklerini açıkladı. Ardahan, "Saygı ve sevgi çerçevesinde onlarda dost olarak ama parkurda rakip oldukları unutmayarak yarışırsak biz bu oyunları alırız. İyi bir beşliyiz. Bir yarışın içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Biz de isterdik Cemal Can, Nisa gelsin ama konsept böyle" ifadelerini kullandı.



Mavi takıma geçen Elif, dört aydır mücadele ettiği rakipleri ile aynı takımda olduğunu fakat çok kısa sürede bu duruma uyum sağladığını söyledi. Survivor Yasin ise takımdaki yarışmacıların hepsinin birbirini tamamlayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.



