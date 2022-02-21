Survivor Ardahan yarışmanın 2020 yılında ekrana gelen programında da yer almıştı. Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen ve her sezonu büyük ilgi gören Survivor All Star'da da yarışan Ardahan Uzkanbaş hakkında programın takipçileri internette araştırma yapmaya başladı. Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar arama motorunda araştırma yapıyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

SURVİVOR ARDAN KİMDİR?

Survivor Ardahan 1987'de Adana’da dünyaya geldi.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

SURVİVOR ARDAHAN UZKANBAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Ardahan Uzkanbaş Adanalıdır. 34 yaşındaki yarışmacı 2 sene Dubai'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür.

