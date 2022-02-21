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Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

21.02.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ardahan dokunulmazlık oyunu ve ödül oyununda sergilediği performanslar dolayısıyla adından söz ettiriyor. Survivor All Star'ın sevilen yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş merak konusu oldu. Peki Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler...

Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

Survivor Ardahan yarışmanın 2020 yılında ekrana gelen programında da yer almıştı. Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen ve her sezonu büyük ilgi gören Survivor All Star'da da yarışan Ardahan Uzkanbaş hakkında programın takipçileri internette araştırma yapmaya başladı. Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar arama motorunda araştırma yapıyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

SURVİVOR ARDAN KİMDİR?

Survivor Ardahan 1987'de Adana’da dünyaya geldi.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

SURVİVOR ARDAHAN UZKANBAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Ardahan Uzkanbaş Adanalıdır. 34 yaşındaki yarışmacı 2 sene Dubai'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür.

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TV8 survivor
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