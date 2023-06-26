Survivor Asena leopar desenli mayosuyla poz verdi! Derin dekoltesi olay oldu

Bu yıl 'Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler' formatı ile izleyici karşısına çıkan, Survivor 2023'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Asena Demirbağ, finale kısa bir süre kala yarışmaya veda etmişti.

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Demirbağ, sosyal medyadaki iddalı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Tatil sezonunu Çeşme'de açan Demirbağ, tatilden karelerini de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Leopar desenli mayosuyla poz veren Asena Demirbağ, pozuna ''Dominik'ten geldiğim nasılda belli ama'' notunu düştü. Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü isim derin göğüs dekoltesiyle de kendine hayran bıraktı.

Sosyal medyada; 'Güzelllik hiç değişmemiş ama her zaman gözlerdesin', 'Bence bana göre Survivor şampiyonu', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Asena Demirbağ, 1997 yılında doğdu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun oldu.

2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te evlendi. Çiftin 2020 yılında ise Lidya adında bir kızları oldu.

emirbağ - Dursun çifti, 2021 yılında ayrıldı. Asena Demirbağ, pilates eğitmenliği, online koçluk ve kişisel antrenörlük yapıyor.



