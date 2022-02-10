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Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

10.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu, birbirinden iddialı yarışmacılarla yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Survivor'dan önce aşk yaşamaya başlayan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, All Star sezonunun en dikkat çeken isimlerinden oldu. Ünlü çift hakkında sosyal medyada şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in ayrıldığı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı. Ogeday Girişken'in soğuk tavırları, ''Nisa ve Ogeday aşkı bitti'' iddialarını gündeme getirdi.

TV8'in güçlü yapımı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, oyun sırasında sakatlandı. Bacağını tutarak oyuna devam eden Nisa Bölükbaşı, sonrasında takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz'un kucağında doktor kontrolüne götürüldü.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa bölükbaşı ayrıldı mı? Sosyal medya çalkalandı

Nisa Bölükbaşı'nın kucakta taşındığı anlarda sevgilisi Ogeday Girişken'in sergilediği ilgisiz tavırlar, Twitter'da gündem oldu.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa bölükbaşı ayrıldı mı? Sosyal medya çalkalandı

Sosyal medya kullanıcıları, Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı aşkının bittiğini, bu görüntülerin başka bir açıklaması olmadığını savundu.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa bölükbaşı ayrıldı mı? Sosyal medya çalkalandı

İkili hakkında başka bir iddia daha ortaya atıldı. Ogeday Girişken'in annesinin, Nisa Bölükbaşı'nı istemediği ve bu ilişkiyi desteklemediği öne sürüldü.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa bölükbaşı ayrıldı mı? Sosyal medya çalkalandı

Konuyla ilgili taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa bölükbaşı ayrıldı mı? Sosyal medya çalkalandı

Ogeday Girişken, Survivor All Star'a katılmadan önce verdiği bir röportajda, Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara, ''Evet de demiyorum, hayır da demiyorum. Havada bırakıyorum'' demişti.

Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa bölükbaşı ayrıldı mı? Sosyal medya çalkalandı


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Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı
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