Survivor aşıkları Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in ayrıldığı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı. Ogeday Girişken'in soğuk tavırları, ''Nisa ve Ogeday aşkı bitti'' iddialarını gündeme getirdi.

TV8'in güçlü yapımı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, oyun sırasında sakatlandı. Bacağını tutarak oyuna devam eden Nisa Bölükbaşı, sonrasında takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz'un kucağında doktor kontrolüne götürüldü.

Nisa Bölükbaşı'nın kucakta taşındığı anlarda sevgilisi Ogeday Girişken'in sergilediği ilgisiz tavırlar, Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı aşkının bittiğini, bu görüntülerin başka bir açıklaması olmadığını savundu.

İkili hakkında başka bir iddia daha ortaya atıldı. Ogeday Girişken'in annesinin, Nisa Bölükbaşı'nı istemediği ve bu ilişkiyi desteklemediği öne sürüldü.

Konuyla ilgili taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi.

Ogeday Girişken, Survivor All Star'a katılmadan önce verdiği bir röportajda, Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara, ''Evet de demiyorum, hayır da demiyorum. Havada bırakıyorum'' demişti.



