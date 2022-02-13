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Survivor Aşkım Burçe kimdir, aslen nereli? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe yaşı kaç ve sevgilisi kim?

13.02.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan Survivor'ın yarışmacılarından olan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor All Star'a katılacağı yönündeki iddialar sosyal medyayı salladı. Yarıştığı dönem kendisinden fazlaca söz ettiren isim ile ilgili "Survivor Aşkım Burçe kimdir?" "Survivor Aşkım Burçe boyu kaç?" gibi pek çok soru merak ediliyor. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir, aslen nereli? Aşkım Burçe yaşı kaç ve sevgilisi kim? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Survivor Aşkım Burçe kimdir, aslen nereli? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe yaşı kaç ve sevgilisi kim?

Bu sene Survivor All Star yarışmacıları arasında yer alacağı iddia edilen Aşkım Burçe, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim almaya başlamıştır. Aşkım Burçe ayrıca Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu olmuş olan isim Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir, aslen nereli? İşte memleketi...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2022 itibbariyle 22 yaşında olan ve 2000 senesinde dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE'NİN YAŞI KAÇTIR?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da yarışan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.

AŞKIM BURÇE'NİN BOYU KAÇTIR?

Boyu sıklıkla sorgulanan Aşkım Burçe Tunay, 1.62 cm boya sahiptir.

AŞKIM BURÇE HANGİ OKULLARDA OKUDU?

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2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

AŞKIM BURÇE'NİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

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2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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