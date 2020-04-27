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Survivor Aycan arkadaşıyla şifreli ne konuştu? Acun Ilıcalı açıkladı: Da Vinci Şifresi gibiydi ama çözdük

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 03:16 | Son Güncelleme

Survivor son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aycan'ın iletişim ödülünde arkadaşıyla şifreli konuşmasını gündeme getirdi. Acun Ilıcalı, Aycan'ın konuşmasındaki şifreleri çözdüklerini açıkladı. Aycan'ın "a, y ve ö" şifresiyle dışarıdan haber aldığını açıklayan Ilıcalı, "Da Vinci'nin şifresi gibiydi. Arkadaşı Asena burada bütün şifreyi veriyor. Biz bize yeteriz değil mi?" dedi. Ilıcalı'nın sözleri karşısında ise Aycan ne diyeceğini bilemedi.

Survivor Aycan arkadaşıyla şifreli ne konuştu? Acun Ilıcalı açıkladı: Da Vinci Şifresi gibiydi ama çözdük

Survivor 2020'nin 26 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 58. son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşı şifreli yazışmasını ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı’nın Aycan hakkında yaptığı açıklamalar olay oldu. Ilıcalı, Aycan Yanaç’ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmasını paylaşması ilginç anlara sahne oldu.

Survivor'ın geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümünde ada konseyinde Aycan’ın moralinin bozuk olmasının sebebini sordu. Aycan’ın "Bir kötü haber aldım" demesi üzerine Acun Ilıcalı, iletişim oyununu kazandıkları hafta alması gerektiğini söyledi. Aycan’ın çözemezsin sözleri üzerine Acun Ilıcalı, Survivor Aycan’ın iki hafta önce yaptığı WhatsApp grup konuşmasındaki şifreyi nasıl çözdüğünü tek tek anlattı.

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"DA VINCI'NIN ŞİFRESİ GİBİ..."

Acun llıcalı konseyde yaptığı konuşmada, Aycan'ın arkadaşıyla yaptığı şifreli konuşmayı açıkladı. Aycan'dan da izin alarak açıklama yaptığını söyleyen Ilıcalı şunları söyledi:

"Aycan'ın moralsiz olduğunu hissettim. Konseyde Aycan'a sordum. 'Bir haber aldım' dedi. 'Bizden ve yarışmacılardan alamazsın bu nasıl bir haber?' dedim. Bir hafta önceki iletişim ödülünde kaybettiğini öğrendik ve iki hafta önceye döndük. Aycan o zaman iletişimi kazanmıştı. Aycan her zamanki gibi bu ödülün de mutluluğuyla iletişim noktasına doğru yola çıktı. İstanbul'da ve Almanya'da bıraktığı arkadaşlarıyla güzel bir sohbet yapacağını düşündü ama kader ağlarını ördü.

Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla görüştü ve bir iletişim ödülü olduğu zaman
belli konularda kendisine bilgi vermesini istedi. Ancak Aycan 'O bilgiyi öyle ver ki sadece sen ve ben anlayalım' dedi. Aycan'ın arkadaşının adı Asena idi. Asena ve Aycan bu gizliliğe yemin ederek vedalaştılar ve Aycan Survivor'a doğru yola çıktı. Survivor macerasının tam ortasında ise beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama bu grup konuşması
olduğu için 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz 'Sen çok iyisin, süpersin' diye konuşurken Aycan'ın aklı o sırada başka bir yerdeydi. Onun tek merak ettiği konu ve konuşmak istediği tek kişi vardı aslında. Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu 'naber?' idi. Asena beklenen cevabı aldı
ve 3 harfi yazd. Bu aralarındaki şifreydi. Aycan bundan bizim anladığımızın belki yüz katını anladı. O üç harf 'a, y ve ö' idi. Asene 'a, y ve ö' yazdığı zaman Aycan'dan cevap 'Bebe hatırladım' oldu. Asena 'Biz bize yeteriz değil mi?' diyerek bütün şifreyi verdi"


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Anahtar Kelimeler:
Survivor, Acun Ilıcalı, survivor aycan, survivor aycan şifre,

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