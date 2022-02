Survivor Aycan Yanaç yarışmadan neden ayrıldı? Açıklama geldi! Survivor Aycan Yanaç kimdir, aslen nereli?

Ünlü futbolcu Aycan Yanaç, katılmış olduğu Survivor 2022 All Star yarışmasından kendi isteğiyle ayrılmıştı. Ayrılığın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Yanaç, sosyal medya hesabından takipçileriyle bilinmeyenleri paylaştı. Peki Aycan Yanaç Survivor'dan neden ayrıldı?

AYCAN YANAÇ SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Survivor Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık sebebi hakkında şöyle dedi:

"Biliyorum uzun zamandır sizelere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden, hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı."

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMİYOR"

"Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. "

"MAALESEF NE YAŞADIĞIMI BİR BEN BİR DE RABBİM BİLİR"

"Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir. Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık... Sevgiler."

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya Nünberg'de dünyaya gelmiştir. Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve sonrasında Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk defa 4 Ağustos 2015 tarihinde Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 yılında UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018 tarihinde Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk defa çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giymiş olan sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, ayrıca Survivor 2020 sezonuyla ismini geniş bir kitleye duyurmuştur.