MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan kaç yaşında?

Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan kaç yaşında?

25.01.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler takımından dahil olan Survivor Ayşıl'ın hayatı ve daha önce ne zaman yarıştığı merak ediliyor. Yarışmaya dahil olan isimler arasında yer alan ve ikinci haftada katılan Survivor Ayşıl gelir gelmez sürgün adasına gönderilmişti. Peki Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan Survivor'da Ayşıl, 24 Ocak akşamı 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen isim oldu. Daha önce Fear Factor ve Boxun Yıldızları yarışmalarında da yarışmış olan Ayşıl Özaslan, Survivor’da da bir dönem yarışmış ve adından söz ettirmişti. Peki Survivor Ayşıl Özaslan kimdir?

SURVİVOR AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşayan ve kendisine bir işletme açan Survivor Ayşıl, sonrasında Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmıştır ve 7 senedir de bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

survivor-aysil-kimdir-a24haber

Özaslan, küçük yaşlarından bu yana spora ilgi duymaktadır. 20 yıldır farklı spor dallarıyla uğraşmıştır ve aynı zamanda Rusça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.
Daha önce Fear Factor ve Survivor yarışmalarına katılan isim aynı zamanda "Boxun Yıldızları" programında da yer almıştı.

Ayşıl Özaslan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler kontenjanından dahil oldu. Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isim, Instagram’da 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla yer alıyor. Survivor Ayşıl’ın sosyal medyada şu anlık 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

AYŞIL ÖZASLAN SURVİVOR’DA NE ZAMAN YARIŞTI?

Ayşıl Özaslan Survivor 2017 sezonunda yarışmıştı. O dönem, Aslanlar-Kanaryalar konseptinde oynanan Survivor’da Kanaryalar’ın kaptanı olarak yarışan isim, yarışmayı ise 2. olarak tamamlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün aynı projede mi buluşuyor? Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün aynı projede mi buluşuyor?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.