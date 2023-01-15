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Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hayatı!

15.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aysu Keskin Survivor 2023 Ünlüler Gönüllüler Fenomenler yarışmasında yer alacak. Programda ünlüler kadrosunda yer alan Aysu Keskin hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. İşte detaylar...

Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hayatı!

Aysu Keskin, heyecanla beklenen Survivor programının 2023 sezonunda yer alacak. Basketbol oyuncusu Keskin birçok kulüpte yer aldı. Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve 'aysukeskin.23' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Peki Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVİVOR AYSU KESKİN KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu Saadet Aysu Keskin 32 yaşındadır. Kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.

Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hayatı!

Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.


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