Survivor Baran Köse kimdir? Survivor gönüllülere yedeklerden katılan Baran kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Survivor 8. bölümde adaya dört yarışmacı geldi. Yedeklerden gelen bu yarışmacılardan biri olan Survivor Baran, bundan sonra gönüllüler takımında yarışacak. Survivor Baran kimdir yeni bölüm ile birlikte izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü mezunu olan Survivor Baran, personel trainer olarak çalışıyor.

Survivor Baran, Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer almaktadır. Survivor Baran Köse'nin barankosee1 kullanıcı adıyla Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Baran Köse, Survivor 2021 macerasına Gönüllüler takımında başlayacak.

Hırs ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu, bu özelliklerine çok güvenen yarışmacı, hayalleri için Survivor'a katıldığını belirtti.



Survivor Baran, 1,73 metre boyunda ve 70 kilo. Bekar olan yarışmacı, çok iyi yüzme bildiğini söyledi. Eğer Survivor'da birinci olursa ödülü parkur spor alanında yatırım yapmakta kullanacağını belirtti.

