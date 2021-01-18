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Survivor Baran Köse kimdir? Survivor gönüllülere yedeklerden katılan Baran kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

18.01.2021 23:53 | Son Güncelleme:
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Survivor Baran Köse kimdir? Survivor gönüllülere yedeklerden katılan Baran kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılan Baran Köse gönüllüler takımına dahil oldu. Survivor 2021’e yedeklerden katılan Baran, Gönüllüler takımına katıldı ve ayağının tozuyla ödül oyununa çıktı. Oyundaki performansıyla iyice merak uyandıran yarışmacı için Survivor Baran kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorgulanmaya başlandı. Peki, Survivor Baran kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Survivor Baran Köse'nin hayat hikayesi.

Survivor 8. bölümde adaya dört yarışmacı geldi. Yedeklerden gelen bu yarışmacılardan biri olan Survivor Baran, bundan sonra gönüllüler takımında yarışacak. Survivor Baran kimdir yeni bölüm ile birlikte izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü mezunu olan Survivor Baran, personel trainer olarak çalışıyor.

barankose2

Survivor Baran, Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer almaktadır. Survivor Baran Köse'nin barankosee1 kullanıcı adıyla Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Baran Köse, Survivor 2021 macerasına Gönüllüler takımında başlayacak.

Hırs ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu, bu özelliklerine çok güvenen yarışmacı, hayalleri için Survivor'a katıldığını belirtti.

baran
Survivor Baran, 1,73 metre boyunda ve 70 kilo. Bekar olan yarışmacı, çok iyi yüzme bildiğini söyledi. Eğer Survivor'da birinci olursa ödülü parkur spor alanında yatırım yapmakta kullanacağını belirtti.

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