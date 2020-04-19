Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de içerisinde iddialı yarışmacılardan biri olarak biliniyor. Ünlüler takımından kendi isteğiyle ayrılan Barış, gönüllülerde de bazı isimlerle tartışmalar yaşadı. Survivor'ın 52. yeni bölümünde ise Barış ve Yasin yumruk yumruğa birbirine girdi.

Yağcı, Şevkat Yerimdar’da hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. İşte Barış Murat Yağcı’nın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.



Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.