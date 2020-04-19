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Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 22:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ile yaşadığı kavgayla dikkatleri üzerine çekti. Survivor'da diskalifiye olup olmadığı merak edilen Barış Yağcı, oyunculuk kariyeriyle tanınan bir isim. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de içerisinde iddialı yarışmacılardan biri olarak biliniyor. Ünlüler takımından kendi isteğiyle ayrılan Barış, gönüllülerde de bazı isimlerle tartışmalar yaşadı. Survivor'ın 52. yeni bölümünde ise Barış ve Yasin yumruk yumruğa birbirine girdi.

Survivor'da Yasin ve Barış kavgası! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Survivor Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?Survivor'da Yasin ve Barış kavgası! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Survivor Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?

Yağcı, Şevkat Yerimdar’da hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. İşte Barış Murat Yağcı’nın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler.

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BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.
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Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Survivor yarışmacıları kimler 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

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Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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