Survivor Barış Murat Yağcı’dan samimi itiraflar! ‘Nisa çok özel...’

Survivor programının sevilen yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın samimi bir şekilde görüntülenmesinden sonra haklarında aşk iddiaları ortaya çıkmıştı. İkilinin aşk yaşadıkları iddia edilirken taraflar sessizliğini korumuştu. Sessizliği bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı için, “Nisa çok özel bir insan. Nisa’nın kalbi çok temiz ve çok potansiyeli olan bir kız. Yanlış yapmaması için iyi yönlendirilmesi gereken bir kız. Biz zaten aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durumda ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. Bununla alakalı akıllarda bir soru işareti kalmasını ya da insanların bu konuyu çok konuşmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmasına katılmanın en büyük hayali olduğunu belirten Barış Murat Yağcı, Dominik Cumhuriyeti’nde geçen 4 ayın sonunda iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya sektörüne adım atan fenomen yarışmacı ilk olarak kendine ait bir Youtube kanalı kurdu. Kanalından sevenleri için içerik üreten yakışıklı yarışmacı bir yandan da ekranlara geri dönmek için görüşmeler yaptığını ifade etti. İş hayatındaki gelişmelerin yanında özel yaşamındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelen Barış Murat Yağcı samimi açıklamalar yaptı.

Nisa’nın yaşının küçük olmasına vurgu yapan Yağcı, “Nisa çok özel bir kız. Bu tarz şeylerle yıpratılmasını istemem. Özellikle hem Nisa’nın hem de ailesinin bu tarz magazinsel şeyler yıpratılmasını istemem. Kendi açımdan bakacak olursam; ilişki çok özel bir şey. İlişki yaşandığında da bunun özel kalması lazım. Bir gün gerçekten bir ilişki yaşarsam zaten herkesin haberi olur” diye konuştu.

YENİ KİTABININ MÜJDESİNİ VERDİ

Youtube kanalından sonra yeni projelerle ekrana gelmeye hazırlanan Barış Murat Yağcı yeni kitabının müjdesini verdi. Yeni kitabının içeriği hakkında bilgi veren Yağcı, “Bir kitap çıkartıyorum onun sözleşmesi imzalandı. Belirli bir süre sonra yayında olacak. Kitapta Survivor’da yazdığım notlar ve hayatımın içinde olan şeyler var. Ön gördüğüm ve insanlara tavsiye ettiğim, onların daha ayakta durmasını sağlayacak kelimeler ve cümleler var içinde” dedi.

‘İKİNCİLİĞİM HAKLIYDI’

Survivor 2020 finalinde ikinci olan Barış Murat Yağcı hayranlarının haksızlık yapıldığına ilişkin söylemlerine de açıklık getirdi. Yağcı, “Finalde ikinci oldum ama haklı bir ikincilik aldığımı düşünüyorum. Finale kadar tırnaklarımla geldim. Şampiyon olan arkadaşımı da çok seviyorum onun yeri bende çok ayrı. O da çok hak etti. Şampiyonluk tabii bir yük, bir ağırlık... Bunu Cemal Can çok güzel taşıyor” sözlerini sarf etti.

