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Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 23:17 | Son Güncelleme

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Barış Murat Yağcı oyun performansları ve adadaki yaşamıyla dikkatleri çekiyor. Profesyonel olarak spor yapan Barış Murat Yağcı oyunculuk kariyeriyle tanınıyor. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşın ve nereli? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı?

Barış Murat Yağcı Survivor 2020 ünlüler takımı içerisinde iddialı yarışmacılardan biri olarak biliniyor. Program öncesi önemli açıklamalar yapan Yağcı, Şevkat Yerimdar’da hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. İşte Barış Murat Yağcı’nın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler.

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BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Survivor yarışmacıları kimler 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

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Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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