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Survivor Barış ve Birce Akalay kuzen çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı, özellikle Yasin'le olan kavgasıyla gündeme geldi. Yarışmacının, Birce Akalay'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Survivor Barış ve Birce Akalay kuzen çıktı

Survivor Gönüllüler takımında dikkatleri üzerine çeken Barış Murat Yağcı'nın Birce Akalay ile kuzen oldukları ortaya çıktı.

‘Şevkat Yerimder’ ve ‘Kiralık Aşk’ dizilerinden rol alan ve son dönem Survivor'da Yasin ile olan kavgalarıyla gündem olan Barış Murat Yağcı’nın kendisiyle aynı sektörde bulunan kuzeniyle aralarının bozuk olduğu ortaya çıktı.

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En son birlikte Paris’te ailece tatil yaptıkları ve o günden sonra görüşmeyi kestikleri söylenen ikilinin, yaklaşık 3 yıldır küs oldukları ifade edildi.


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Birce Akalay, Birce Akalay kuzeni, barış murat yağcı,

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