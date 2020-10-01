Survivor Barış ve Nisa'yı aşk sorusu kaçırttı

'Survivor'da gönüllüler takımında birlikte yarışan Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı çifti, önceki gün Levent’te dişçiden çıkarken magazinburada kameralarına yansıdı.

Yağcı'nın yanından uzaklaşmaya çalışan Bölükbaşı, kahkaha atarak gülmeye başlasa da Yağcı, durumu kurtarmaya çalıştı. Sorulara kısa yanıtlar veren Survivor Barış "acelemiz var" diyerek konuşmayı uzatmadı. Aşk iddiaları sorulan ikili sorulara yanıt vermedi ve motora binip adeta kaçtı.

BABASIYLA TANIŞTIRMIŞTI

Yağcı'nın, 'Survivor 2020'de gönüllüler takımında birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası sarmaş dolaş görüntülenmesi dikkat çekmişti. Aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da görüntülenmişti. İzmirli olan Yağcı, sevgilisi Bölükbaşı’nı babasının Alaçatı Hacımemiş'te bulanan kumrucu dükkanına götürmüştü.

