Survivor Barış yarışmadan ayrıldı mı? Barış Murat Yağcı'nın kararı ne oldu? 26 Mart 2022 Cumartesi

Survivor Barış diskalifiye olacak mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar programın 60. bölümünün yayınlanmasının ardından konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Yarışmanın 26 Mart Cumartesi (bugün) ekrana gelen bölümünde, Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'ya yarışmaya devam edip etmeme konusunda soru sordu. Peki Survivor Barış yarışmadan ayrıldı mı? Barış Murat Yağcı'nın kararı ne oldu? İşte yarışmanın 26 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan bölümüne ilişkin detaylar...

SURVİVOR BARIŞ YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2022 All Star'ın 57. bölümünde sakatlık yaşadı. Yarışmacının sakatlığındaki belirsizlik sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın 60. bölümünde bir açıklamada bulundu ve Barış Murat Yağcı'ya sakatlığı sebebiyle yarışmaya devam etmek isteyip istemediğini sordu.

Survivor'ın 60. bölümünde Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir konuyla başlayacağım. O da Barış'ın sakatlığı. Senin durumunun geleceğinde bir belirsizlik var. Şimdi bunları değerlendirsek... İstersen ayrılabilirsin. Devam da edebilrsiin. Ya da gelecek haftalarda bırakabilirsin. Survivor'da parkurlarda koşamayacak olman durumda yarışmaya devam edemezsin. Şimdi seni dinlemek istiyorum."

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN KARARI NE OLDU?

Barış Murat Yağcı'nın ne karar vereceği ve Acun Ilıcalı'nın söz vermesi üzerine nasıl bir açıklamada bulunacağı fragmanı izleyenler tarafından merak edilmişti.

bölümün yayınlanmasının ardından merak edilen soru cevabını buldu. Barış Murat Yağcı, "Hızlı toparlayabileceğime inanıyorum. Hedeflerim var. Survivor AllStar'daki hayatımı sürdürmek istiyorum. Performansımı artırdığım bir dönemde böyle bir şey yaşamam motivasyonumu düşürdü. Hikayemin bitmesini istemiyorum. Adıl hikaye tam da şu an başlıyorum. O yüzden hem sizden hem de arkadaşlarımdan 2-3 hafta kendimi gözlemlemek istiyorum" dedi.

SURVİVOR BARIŞ'A NE OLDU?

Survivor 2022 AllStar'da dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda koşan Barış Murat Yağcı sakatlanıp acılar içinde yerde kıvranmıştı.

Yarışmacının doktor kontrolünde olsa da Barış'ın sağlık durumu henüz netleşmiş değil. Barış Murat Yağcı'nın yarışmadaki akıbeti ne olacak, bunu zaman gösterecek.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdor. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.