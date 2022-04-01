Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Sayfama bomba düştü'

Melissa Karacakaya, geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya'nın sorun yaşadığı Mert Öcal hakkında ifadeleriyle gündeme gelmişti. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Melissa Karacakaya Instagram pozuyla büyüledi.

MELİSSA KARACAKAYA GÜZELLİĞİYLE YAKTI GEÇTİ

Survivor 2021'i 7. olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın, Melissa Karacakaya adında kız kardeşi bulunuyor.



Melissa Karacakaya Instagram pozuyla dikkat çekti. Karacakaya'nın o pozuna, 'Su gibisin', 'Batuhan ateş perisi sen su perisi', 'Ana sayfama bomba düştü' gibi yorumlar geldi.

Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya tartışmasında ağabeyini savunan Karacakaya, sosyal medya hesabından Öcal'a karşı sert ifadeler kullanmıştı.

Karacakaya, "Sırf yaşı var diye olgunluktan nasibini almamış insanlara acıyorum. 'Sen kimsin?' diyorsun da ben söyleyeyim sana. Abim 11 kere performans birincisi oldu. Yazıklar olsun. Hala orada durmanın sebebi ne performansından ne de ada hayatından! Abime yapılanlara artık katlanamıyorum, yeter!'' diye yazmıştı.



Melissa Karacakaya'nın Instagram'da 53 bin takipçisi bulunuyor.





