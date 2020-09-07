Survivor Berkan'dan bomba Sercan hikayesi! 'Bana dedi ki lan i.ne...'

Survivor'ın öne çıkan isimlerinden Berkan Karabulut Youtube kanalında açıklamalar yaptı. Karabulut gelen bir soru üzerine tekme sevincinin nereden ortaya çıktığı anlattı. Berkan o tekmeyi takım arkadaşlarını teşvik etmek için yaptığını söyledi. Berkan "kendime göre bir sevinç buldum" dedi.

Survivor Berkan Survivor hayatında aldığı en büyük dersin ne olduğunu da açıkladı. Berkan sevdiği insanları ne kadar sevdiğini anladığını ve bunu her fırsatta söylemek gerektiğini bu yarışmada anladığını ifade etti.

SERCAN BANA DEDİ Kİ...

Survivor Berkan çok aç kaldığında Sercan ile yaşadığı bir dialoğu da açıkladı. Berkan açıklamasında şunları söyledi: "Ünlüler adasına ilk gittiğim zamanda bütün gün hindistan cevizine mahkumuz. Ölüyoruz açlıktan. Sercan'a bir ara baktım ellerini indirmiş kafası yerde dedim ki 'Seco oğlum kaktüs gibisin lan' dedim. 'Oğlum bitkisel hayata geçtin' dedim. Bana böyle baktı 'lan i.ne senin benden bir farkın mı var sanki bir kendine bak' dedi. Haklısın dedim. Bu seviyelere geldiğimiz zamanlar yaşadık."



