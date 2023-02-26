Survivor Berkan Karabulut deprem bölgesinden paylaşım yaptı! "Çadır ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Survivor 2020 yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, deprem bölgesine gitti. Bölgede depremzede çocuklarla oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Karabulut bir diğer paylaşımında, depremzedelerin çadır ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDEN PAYLAŞTI

Deprem bölgesinde depremzedelere yardımda bulunan Karabulut, "Günaydın. Dün gece 2'ye kadar dağıtım devam etti. Bugün belirleyebildiğimiz bölgelerin çadır ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye paylaşım yaptı.

Deprem bölgesinde depremzede çocuklarla oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Karabulut, "Bu arada deprem bölgesindeki çocuklarımızın gerçekten önemli ihtiyaçları moral motivasyon... Bir abi bir abla olarak onlara destek olmak isteyenler için net olarak söyleyebilirim ki uzunca bir süre desteğimizi her an hissettirmeliyiz." ifadelerini düştü.





