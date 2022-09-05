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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

05.09.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında yarışan Berkan Karabulut, programın dikkat çeken isimlerinden biriydi. Sevgilisi Lale Onuk da, erkek arkadaşıyla beraber son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Bir süredir aşk yaşayan Berkan Karabulut ve Lale Onuk, son zamanların popüler çiftlerinden biri oldu. Beraber sık sık paylaşım yapan ikili göz önünde yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Lale Onuk, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

ÖNÜNÜ AÇARAK POZ VERDİ

Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Onuk, bu defa önünü açarak poz verdi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Onuk o poz ile takipçilerinden tam not aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

1998 doğumlu Lale Onuk 24 yaşındadır.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

2018'de Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılmış 19. numara ile yarıştı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Miss Turkey 2018 yarışmasında son 20 finalist arasında yer aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut erkan sevgilisi yaşında
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