Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk önünü açarak poz verdi!

Bir süredir aşk yaşayan Berkan Karabulut ve Lale Onuk, son zamanların popüler çiftlerinden biri oldu. Beraber sık sık paylaşım yapan ikili göz önünde yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Lale Onuk, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

ÖNÜNÜ AÇARAK POZ VERDİ

Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Onuk, bu defa önünü açarak poz verdi.

Onuk o poz ile takipçilerinden tam not aldı.

1998 doğumlu Lale Onuk 24 yaşındadır.

2018'de Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılmış 19. numara ile yarıştı.

Miss Turkey 2018 yarışmasında son 20 finalist arasında yer aldı.





