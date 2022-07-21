Survivor Berna Keklikler havuz pozlarıyla kasıp kavurdu! "Yaktın ortalığı"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel yarışmacı Berna Keklikler, yarışmadaki söylemleriyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Instagram'dan cesur pozlarını sergileyen güzel yarışmacı, son olarak bikinili havuz pozuyla gündeme geldi. Keklikler'in bu pozlarına beğeni yağdı.

HAVUZ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor yarışmasının en güzel yarışmacıları arasında yer alan Berna Keklikler, yarışmadan elenerek özel hayatına geri dönmüştü.

Elenmesinin ardından Instagram pozlarıyla gündeme gelen güzel yarışmacı, havuz pozuyla dikkat çekti.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle olay yaratan Keklikler'in bikinili havuz pozlarına beğeni yağdı.

Takipçilerinden bazıları güzel yarışmacının fotoğrafına, "Yaktın yine ortalığı" şeklinde yorumlarda bulundu.

BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından turuncu bikinisiyle pozlarını paylaşan Berna Keklikler fiziğinin güzelliğiyle adeta mest etmişti.

Keklikler'in bu paylaşımı adeta dudak uçuklatırken, pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı.





