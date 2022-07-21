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Survivor Berna Keklikler havuz pozlarıyla kasıp kavurdu! "Yaktın ortalığı"

21.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında güzelliği ve performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Berna Keklikler, Instagram pozlarıyla olay yaratıyor. Son olarak bikinili havuz bozuyla dikkat çeken Berna Keklikler, sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.

Survivor Berna Keklikler havuz pozlarıyla kasıp kavurdu! "Yaktın ortalığı"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel yarışmacı Berna Keklikler, yarışmadaki söylemleriyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Instagram'dan cesur pozlarını sergileyen güzel yarışmacı, son olarak bikinili havuz pozuyla gündeme geldi. Keklikler'in bu pozlarına beğeni yağdı.

HAVUZ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor yarışmasının en güzel yarışmacıları arasında yer alan Berna Keklikler, yarışmadan elenerek özel hayatına geri dönmüştü.

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Elenmesinin ardından Instagram pozlarıyla gündeme gelen güzel yarışmacı, havuz pozuyla dikkat çekti.

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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle olay yaratan Keklikler'in bikinili havuz pozlarına beğeni yağdı.

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Takipçilerinden bazıları güzel yarışmacının fotoğrafına, "Yaktın yine ortalığı" şeklinde yorumlarda bulundu.

BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından turuncu bikinisiyle pozlarını paylaşan Berna Keklikler fiziğinin güzelliğiyle adeta mest etmişti.

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Keklikler'in bu paylaşımı adeta dudak uçuklatırken, pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram
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