MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berna Keklikler kasıklarına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti!

Survivor Berna Keklikler kasıklarına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti!

30.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Survivor 2022 All Star yarışmasında yer alan Berna Keklikler, Survivor yarı final gecesinde giydiği derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozla olay yarattı. Berna Keklikler'in cesur elbisesiyle verdiği pozlara beğeni ve yorum yağarken, eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek ise yorumuyla dikkat çekti.

Survivor Berna Keklikler kasıklarına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti!

Survivor'ın güzel yarışmacıları arasında yer alan Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken başarılı yarışmacı, son olarak Survivor yarı final gecesinde giydiği kasıklarına kadar uzanan derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti.

KASIKLARINA KADAR UZANAN YIRTMACIYLA OLAY OLDU

Berna Keklikler, Survivor yarı final gecesi öncesinde Instagram hesabından paylaştığı elbiseli pozuyla adeta herkesi büyüledi.

290555963_1381740899013336_6566887752898114266_n

Kasıklarına kadar uzanan derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle poz veren güzel yarışmacının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

berna keklikler

Berna Keklikler cesur pozuna kayıtsız kalamayanlardan biri de eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek oldu. Canbeldek, Keklikler'in paylaşımına, "Bebek misin All Star mı!" yorumuyla dikkat çekti.

PEMBE MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

394 bin Instagram takipçisi bulunan Berna Keklikler, geçtiğimiz gün pembe mini şortlu paylaşımıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

berna

Derin göğüs dekolteli büstiyeri ve mini şortuyla poz veren Keklikler'in paylaşımına takipçileri, "Ne kadar güzelsin" yorumlarında bulunmuşlardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı doğurduktan sonra paylaştı! İnanamıyorum"Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı doğurduktan sonra paylaştı! İnanamıyorum"
''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim'' ''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim''
Cüneyt Arkın'ın son rolü! O görüntüleri paylaştı: En zor günlerde cesur bir dönüş yaptıCüneyt Arkın'ın son rolü! O görüntüleri paylaştı: En zor günlerde cesur bir dönüş yaptı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin oy oranını açıklayarak tarih verdi

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin oy oranını açıklayarak tarih verdi

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.