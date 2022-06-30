Survivor Berna Keklikler kasıklarına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti!

Survivor'ın güzel yarışmacıları arasında yer alan Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken başarılı yarışmacı, son olarak Survivor yarı final gecesinde giydiği kasıklarına kadar uzanan derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti.

KASIKLARINA KADAR UZANAN YIRTMACIYLA OLAY OLDU

Berna Keklikler, Survivor yarı final gecesi öncesinde Instagram hesabından paylaştığı elbiseli pozuyla adeta herkesi büyüledi.

Kasıklarına kadar uzanan derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle poz veren güzel yarışmacının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Berna Keklikler cesur pozuna kayıtsız kalamayanlardan biri de eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek oldu. Canbeldek, Keklikler'in paylaşımına, "Bebek misin All Star mı!" yorumuyla dikkat çekti.

PEMBE MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

394 bin Instagram takipçisi bulunan Berna Keklikler, geçtiğimiz gün pembe mini şortlu paylaşımıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Derin göğüs dekolteli büstiyeri ve mini şortuyla poz veren Keklikler'in paylaşımına takipçileri, "Ne kadar güzelsin" yorumlarında bulunmuşlardı.



