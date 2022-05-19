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Survivor Berna Keklikler pozlarıyla adeta olay oldu! "Gülüşü bir ömre bedel"

19.05.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Berna Keklikler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl Survivor 2022 All Star yarışmasında yarışan ve performansıyla herkesin dikkatini çeken isim haline gelen Berna Keklikler, Survivor'dan elenmesinin ardından günlük yaşantısına geri döndü. Survivor Berna, Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla herkesin dikkatini çekti.

Survivor Berna Keklikler pozlarıyla adeta olay oldu! "Gülüşü bir ömre bedel"

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl yine söylemleri ve performansıyla damga vuran isimler arasında yer alan Berna Keklikler, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Survivor adasındayken de makyajsız hali birçok kişi tarafından beğenilen Berna Keklikler, elenmesinin ardından sosyal medyada cesur pozlar veriyor.

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Son olarak diş fırlarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaşmıştı. Paylaşımında derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Keklikler, hayranlarından tam not almıştı.

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YENİ POZU OLAY YARATTI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ve her paylaşımıyla takipçilerini mest eden Berna Keklikler, yeni bir paylaşımda bulundu. Beyazlar içinde bir kombin yapan ve göğüs dekoltesiyle dudak uçuklatan güzel yıldız, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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"GÜLÜŞÜ BİR ÖMRE BEDEL"

Instagram'da 388 bin takipçisi bulunan Keklikler'e takipçilerinden birçok yorum geldi. "Gülüşü ömre bedel" ve "Yandı buralar" gibi yorumlarda bulunan takipçiler, Berna'ya sevgilerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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