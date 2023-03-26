Survivor birleşme partisi ne zaman, kimler katılacak? 2023 Survivor birleşme partisi sonrası 1 milyon TL’lik ödül!

Survivor birleşme partisi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Survivor birleşme partisi bu akşam yayınlanan bölüm ile ekrana gelecek. TV8'in heyecanla takip edilen programında yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. 1 milyon TL ödüllü “Arkadaşınıza Sorduk” oyunu ise Survivor birleşme partisi sonrası oynanacak. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor birleşme partisi programın 50. bölümüyle bugün (26 Mart 2023 Pazar) ekrana gelecek.

Survivor saat 20.00'de ekrana gelecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ'NDE BÜYÜK ÖDÜL 1 MİLYON TL

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor birleşme partisinde şarkı yarışması olacağını ifade etti.

Yarışmacılar, ses koçlarıyla sahneye hazırlanacak ve şarkı söyleyecekler.

Birleşme partisinin sonraki günü “Arkadaşınıza Sorduk” oyunu oynanacak. Kazanan takım 1 milyon TL'nin sahibi olacak. Birleşmenin hemen sonrasında takımlar değişecek. Yarışma eşit sayıda devam edecek. Yeni kadrolar devam edecek.

