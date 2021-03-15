Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor Birleşme Partisine kim gelecek?

Survivor Birleşme Partisinin başvuruları 14 Mart Pazar itibariyle sonlandı. Çekiliş sonuçları ise 16 Mart Salı günü açıklanacak. Çekilişi kazanan 100 izleyici, ada şartlarında yarışmacılarla tanışma şansı elde edecek. Survivor Birleşme Partisinden sonra ise Ünlüler ve Gönüllüler takımları aynı adada yaşamaya başlayacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Exxen platformunda yazan bilgilere göre; çekiliş 16 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinden duyurulacak.

İzleyicilerin de katılacağı Survivor Birleşme Partisine, birçok ünlü isim de katılacak. Ancak henüz ünlü isimlerin kim olduğu paylaşılmadı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Survivor Birleşme Partisine katılmak isteyen izleyicilerin öncelikle Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan EXXEN’e üye olması gerekiyor. 24 Mart’ta 100 izleyici ile beraber Dominik Cumhuriyeti’ne havalanacak olan uçağa binebilmek için sadece pasaport yeterli olacak.