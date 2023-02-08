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Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı

08.02.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından milli yas ilan edildi ve tüm kanallarda deprem özel yayınları yapılıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı...

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı

Survivor yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Tüm Türkiye 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Bu depremin ardından bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından mili yas ilan edildi. Televizyon kanallarının da yayın akışları değiştirildi. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte 8 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Survivor bu akşamda Tv8 yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

8 Şubat 2023 Tv8 yayın akışında ise saat 07:00'den itibaren sadece 'Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın' yer alıyor.

tv8 yayın akışı

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