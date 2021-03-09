Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? İşte sunucu Murat Ceylan'la kavgası...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması bu sezon nefes kesiyor. Yarışmacılar arasındaki gerginlik, 15 sezondur yayınlanan program için alışılmış bir şey olsa da kırmızı takımda yer alan Çağrı Atakan'ın, sunucu Murat Ceylan'la kavga etmesi gündeme bomba gibi düştü. Çağrı Atakan-Murat Ceylan kavgasının ardından Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediği sözler, 'Diskalifiye' iddialarını gündeme getirdi...

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Yaşanılan bu kavganın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi toplantısı yapıyor. Çağrı Atakan'ın tepkisine oldukça kızgın olduğu yayınlanan fragmandan anlaşılan Acun Ilıcalı, Survivor Çağrı'ya "Ben, arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şu anda bize kararını ver." diyor. Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrasında Çağrı Atakan gözyaşlarına boğuluyor.

Fragmanda görünen bu talihsiz olaylar sonrasında bütün gözler Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne çevrildi.

SURVİVOR ÇAĞRI KİMİNLE KAVGA ETTİ?

Survivor ünlüler - gönüllülerde bu akşam önce iletişim ödülü oyunu oynanacak ardından eleme konseyi ekranlara gelecek.