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Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? İşte sunucu Murat Ceylan'la kavgası...

09.03.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? İşte sunucu Murat Ceylan'la kavgası...

15 yıldır sevilerek izlenen ve TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Çağrı Atakan ile Murat Ceylan arasında yaşanan kavga şoke etkisi yarattı. Yarışmanın ünlüler takımında yer alan ve agresif kişiliği ile gündeme gelen Çağrı Atakan, Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması bu sezon nefes kesiyor. Yarışmacılar arasındaki gerginlik, 15 sezondur yayınlanan program için alışılmış bir şey olsa da kırmızı takımda yer alan Çağrı Atakan'ın, sunucu Murat Ceylan'la kavga etmesi gündeme bomba gibi düştü. Çağrı Atakan-Murat Ceylan kavgasının ardından Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediği sözler, 'Diskalifiye' iddialarını gündeme getirdi...

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Yaşanılan bu kavganın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi toplantısı yapıyor. Çağrı Atakan'ın tepkisine oldukça kızgın olduğu yayınlanan fragmandan anlaşılan Acun Ilıcalı, Survivor Çağrı'ya "Ben, arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şu anda bize kararını ver." diyor. Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrasında Çağrı Atakan gözyaşlarına boğuluyor.

Fragmanda görünen bu talihsiz olaylar sonrasında bütün gözler Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne çevrildi.

SURVİVOR ÇAĞRI KİMİNLE KAVGA ETTİ?

Survivor ünlüler - gönüllülerde bu akşam önce iletişim ödülü oyunu oynanacak ardından eleme konseyi ekranlara gelecek.

Yarışmanın bugüne dair yayınlanan fragmanında Çağrı Atakan'ın iletişim oyunu sırasında gönüllüler takımındaki Steven ile kavga ettiği ve daha sonra Steven'ın üzerine yürümeye çalıştığı görülüyor.

Sunucu Murat Ceylan tarafından uyarılan Çağrı, bu uyarının üzerine daha da sertleşerek Murat Ceylan'a "Ne yeter? Sana ne?" diye çıkışıyor.

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SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK!

Survivor Ekstra programında, fragmanda görülen bu olay konuşuldu. Program yorumcularından Murat Özarı, "Bugüne kadar Survivor'da asla böyle bir olay yaşanmadı. Bu durum Survivor tarihinde bir ilk. Hiçbir yarışmacı ile sunucu arasında böyle bir tartışma görmedik. Çağrı'nın diskalifiye olmasını istemem" dedi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Murat Ceylan Wish Çağrı Atakan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çağrıda manyakmıdır nedir ,sinirlenince hayvanlaşıyor sakinleşince ağlıyor.hep uçlarda yani.eleyin gitsin ibişi,ağlamak nedir ya
bence acun insaflı davrandı sözü kendisine bırakmadan adadan göndermeliydi helal olsun insaflı çıktı. çağrı gitmişken arkasından da furkanı göndersin. barış hasta olmasına rağmen ona boş yere gözdağı veriyor. kendi karaktertizliği barışı da çığırından çıkardı. barış hep yapıcı olmasına rağmen o çocuk onu da kötü görünmesine neden oldu

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