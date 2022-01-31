Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu mu? 2. eleme adayı kim oldu? 30 Ocak Sürgün Adası'na kim gitti?

Survivor'da dokunulmazlık oyunununda yarışmacılar tek tek sahaya çıktı ve sembolleri tutarak, karşı takımdaki yarışmacının sembolünü devirmeye çalıştı. En çok puanı alan takım dokunulmazlığı kazandı ve 2. eleme adayını belirlemekten kurtuldu. Ayrıca 30 Ocak akşamında Survivor'a Mert, Ogeday, Nisa tartışması damga vurdu. Peki Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu mu? Mert, Sude, Nisa, Ogeday olayı nedir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Böylece 2. kez kaybeden Ünlüler takımı, Barış Murat Yağcı'nın yanında 2. eleme adayı için bir isim daha çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASI'NA KİM GİTTİ?

Survivor'da 2. eleme adayı Birsen oldu. Survivor All Star'ın başlangıcında tek başına sürgün adasına gönderilen Birsen, 30 Ocak akşamında yeniden Sürgün Adası'na gitti.

30 OCAK SURVİVOR'DA NELER OLDU?

Survivor'da 30 Ocak akşamına Mert Öcal ve Sude Burcu olayı damga vurdu. Ogeday ve Nisa, Sude'yi Mert konusunda uyardı. Buna sinirlenen Mert, Ogeday'ın kendisini tanımadığını, Nisa'nın ise 2020'de korunduğunu ve Sude'nin de korunması gerektiğini söyledi. Nisa ve Ogeday'a "Dedikodu yapmayın" diyen Mert, Sude'nin zarar görmemesi için yarışmadan çekilebileceğini belirtti.

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