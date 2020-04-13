Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye aşk sorusu: Bazı kokular alıyorum

Survivor’ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren ünlü şarkıcı Hadise, Dominik’e evden bağlandı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.

"AŞK ÇOK GÜZEL SEN DE İYİ BİLİRSİN"

Hadise'nin "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusuna Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" dedi. Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu. Acun'un sorusuyla kahkaha atan Hadise, "Aşk çok güzel bir şey. Bunu sen de çok iyi bilirsin" yanıtını verdi.



