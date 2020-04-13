MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye aşk sorusu: Bazı kokular alıyorum

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye aşk sorusu: Bazı kokular alıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 01:52 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının birleşme partisine ünlü şarkıcı Hadise de canlı bağlantıyla katıldı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise'ye Acun Ilıcalı'dan da yeni aşkıyla ilgili bir soru geldi.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye aşk sorusu: Bazı kokular alıyorum

Survivor’ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren ünlü şarkıcı Hadise, Dominik’e evden bağlandı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Untitled-5

"AŞK ÇOK GÜZEL SEN DE İYİ BİLİRSİN"

Hadise'nin "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusuna Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" dedi. Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu. Acun'un sorusuyla kahkaha atan Hadise, "Aşk çok güzel bir şey. Bunu sen de çok iyi bilirsin" yanıtını verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisiSurvivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, Survivor, Hadise, kaan yıldırım,

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor' iddiası

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 45. yeni bölümde Nisa krizi! Ceza mı alacak? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya uyarı: Bu normal değil

Survivor'da Nisa krizi! Acun: Bu normal bir hareket değil

Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor'da şarkı yarışmasında sürpriz sonuç!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu! Aşk iddialarının ardından şaşırtan hareket

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Survivor birleşme partisine şıklığıyla damga vurdu!

Ersin Korkut kimdir? İşte Survivor Ersin Korkut’un hayat hikayesi

Ersin Korkut kimdir? İşte Survivor Ersin Korkut’un hayat hikayesi

Survivor Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor partisinde göz kamaştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.