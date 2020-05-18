Survivor'da Acun Ilıcalı, Dominik'teki tahliye operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımızı 6 ülkeden uçakla aldık

Survivor'dan elenen yarışmacıları koronavirüs salgınından dolayı uçuşların iptal edilmesiyle Türkiye'ye dönememişti. Aynı şekilde Dominik ile çevredeki adalarda ve ülkelerde bulunan Türk vatandaşları da mahsur kalmıştı. THY'nin gönderdiği uçakla geçtiğimiz günlerde 113 Türk vatandaşı Dominik'ten Türkiye'ye getirilmiş ve karantina altına alınmışlardı.

"BÜTÜN BÜROKRASİ AŞILDI"

Survivor 2020'deki konsey toplantısında Acun Ilıcalı önemli bir açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı Türk vatandaşlarının Türkiye'ye götürülmesi sırasında yaşananları anlattı. Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor'dan elenen yarışmacılar burada kalmak zorunda kalıyordu. Ayrıca Tolga ve Mert kaptanlarımız, civardaki adalarda kalan vatandaşlarımızı topladılar ve hepsiyle Dominik'te buluştuk. İnanın bir gün içinde 10 program çekmiş kadar olduk. Dünyanın çok zor olduğu bir dönemde, bütün ülkeler uçuşlar konusunda çok ciddi yaptırımlar uyguluyor. Ekibimizle sabah kadar uğraşırken, Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Tam 6 ülkede bulunan vatandaşlarımızın bir araya gelmesi gerekiyordu, bu çok zor oldu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibinin çalışması anlatabileceğim gibi değil. Sabaha kadar durmadan çalışıldı ve bütün bürokrasi aşıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibine, Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu'na ve Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyoruz. THY'nin gönderdiği uçakla da Dominik'te toplanan vatandaşlarımız Türkiye'ye ulaştırıldı"