Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacı röportajlarındaki altyazılar ile ilgili gelen şikayetlerin dikkate alınarak seslendirme yapıldığını söyledi.

İzleyicilere instagram üzerinden seslendirmeleri beğenip-beğenmediklerinin sorulduğu bir anket başlatıldığını duyurdu. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı, 'Survivor'da altyazılardan şikayet eden seyircilerimiz çin bu hafta sonu Yunan yarışmacıların röportajlarını seslendirme yaparak verdik. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz. Seslendirme yapılan montajımızı beğenip beğenmediğini soruyoruz. Benim Instagram adresime girerek oylama yapabilirsiniz' ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM'DA OYLAMA BAŞLADI

Acun Ilıcalı Instagram hesabından paylaştığı ankette 'Yunan yarışmacıların röportajlarını 'dublajlı' olarak beğendiniz mi, beğenmediniz mi?' sorusunu takipçilerine sordu. Yapılan anketin sonucuna göre Survivor'da Yunan yarışmacıların konuşmaları altyazılı ya da dublajlı olarak yayınlanacak.



