MAGAZİN

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 03:13 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan onuncu bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı izleyiciler için duyuru yaptı.

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacı röportajlarındaki altyazılar ile ilgili gelen şikayetlerin dikkate alınarak seslendirme yapıldığını söyledi.

İzleyicilere instagram üzerinden seslendirmeleri beğenip-beğenmediklerinin sorulduğu bir anket başlatıldığını duyurdu. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı, 'Survivor'da altyazılardan şikayet eden seyircilerimiz çin bu hafta sonu Yunan yarışmacıların röportajlarını seslendirme yaparak verdik. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz. Seslendirme yapılan montajımızı beğenip beğenmediğini soruyoruz. Benim Instagram adresime girerek oylama yapabilirsiniz' ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM'DA OYLAMA BAŞLADI
Acun Ilıcalı Instagram hesabından paylaştığı ankette 'Yunan yarışmacıların röportajlarını 'dublajlı' olarak beğendiniz mi, beğenmediniz mi?' sorusunu takipçilerine sordu. Yapılan anketin sonucuna göre Survivor'da Yunan yarışmacıların konuşmaları altyazılı ya da dublajlı olarak yayınlanacak.

anket


Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!
Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı survivor 2019 survivor türkiye yunanistan Survivor

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Seksi modelin o pozları olay oldu

Seksi modelin o pozları olay oldu

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 2019'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı! Survivor Katerina Dalaka kimdir?

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, İzmir ve Ankara'da hayranlarıyla buluştu!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel hayranlarıyla buluştu!

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Nicki Minaj'dan 'bebek' şakası!

Hamile mi? Paylaşımı olay oldu

Ünlü bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Haberi yakın arkadaşı duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.