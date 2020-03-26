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Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan ve Ersin'e karşı yarıştı! Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 00:35 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının son bölümüne Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım ve Ersin Korkut'ın ayak tenisi maçı damga vurdu. , Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut, girdikleri iddia için ayak tenisi oynadı. Acun Medya ile Survivor 2020 ayak tenisi maçını kim kazandı?

Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan ve Ersin'e karşı yarıştı! Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı?

Survivor 2020'nin 25 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde derbi tadında bir mücadele yaşandı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 28. bölümünde ayak tenisi iddiasını kim kazandı? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ile Sercan Yıldırım ve Ersin Korkut arasında ayak tenisi oynandı. Gönüllüler Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın bulunduğu Acun Medya ekibini desteklerken Ünlüler Takımı ise Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut'un bulunduğu Survivor 2020 takımını destekledi.

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AYAK TENİSİNİ KİM KAZANDI?

İlk bölümünde kıyasıya rekabetin yaşandığı ayak tenisinde Survivor 2020, Acun Medya takımı karşısında seti 11-8 önde tamamladı. İkinci bölümde ise Acun Medya'nın bariz üstünlük kurduğu ayak tenisi maçında ikinci seti 11-8 Acun Ilıcalı ve İrem Kanan kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Üçüncü oyunda ise her iki takım da maça tutundu ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Survivor 2020 takımı üçüncü oyunda sette durumu 2-1'e getirdi ve öne geçmeyi başardı. Dördüncü sette daha iyi bir performans sergileyen Acun Medya takımı Acun Ilıcalı'nın üst üste sayılarıyla 2-2'lik beraberliği yakalamalrını sağladı.

Son sette de büyük üstünlük kuran Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın yer aldığı Acun Medya ekibi karşılaşmayı 3-2 kazanarak ödül oyununu kazandı. Böylelikle Survivor iddia oyununda gönüllüler ile birlikte Acun Ilıcalı'nın takımını tutan Mert Öcal ile Elif, ödülden yararlanmaya hak kazandılar.

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EN İYİLER YARIŞTI

Survivor'ın nefes kesen son bölümünde geçen haftanın en iyileri mücadele etti. Yasin ile Berkan’ın yarıştığı en iyiler oyununda ilk atışlarını attıktan sonra ikisi de sevindi ancak kazananı kamera kayıtları belirledi. Yarışların ardından Kadınlarda Elif kazanarak 2 arkadaşına yemek fırsatı sundu. Erkeklerde ise Berkan kazandı ve 2 arkadaşını seçerek yemek ödülünü paylaştı.

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