Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan ve Ersin'e karşı yarıştı! Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı?

Survivor 2020'nin 25 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde derbi tadında bir mücadele yaşandı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 28. bölümünde ayak tenisi iddiasını kim kazandı? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ile Sercan Yıldırım ve Ersin Korkut arasında ayak tenisi oynandı. Gönüllüler Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın bulunduğu Acun Medya ekibini desteklerken Ünlüler Takımı ise Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut'un bulunduğu Survivor 2020 takımını destekledi.

AYAK TENİSİNİ KİM KAZANDI?

İlk bölümünde kıyasıya rekabetin yaşandığı ayak tenisinde Survivor 2020, Acun Medya takımı karşısında seti 11-8 önde tamamladı. İkinci bölümde ise Acun Medya'nın bariz üstünlük kurduğu ayak tenisi maçında ikinci seti 11-8 Acun Ilıcalı ve İrem Kanan kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Üçüncü oyunda ise her iki takım da maça tutundu ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Survivor 2020 takımı üçüncü oyunda sette durumu 2-1'e getirdi ve öne geçmeyi başardı. Dördüncü sette daha iyi bir performans sergileyen Acun Medya takımı Acun Ilıcalı'nın üst üste sayılarıyla 2-2'lik beraberliği yakalamalrını sağladı.