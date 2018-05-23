Survivor'da Adem'den Turabi'ye şok sözler 'Yalandan oynaşıyorsun. Kahramanlık rollerini bırak'

Survivor 2018'in son bölümünde, en fazla kazananın Kıbrıs'taki finallere gitmeyi garantileyeceği sembol oyunlarının heyecanı vardı. Alp Kırşan'ın sunduğu sembol oyunu finalinde karşı karşıya gelen Adem ve Turabi arasında sert tartışmalar yaşandı. Sembol oyunu finalinde Turabi ile Adem karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde Nagihan'ın yanına gelen Turabi, kendi takımında kendisini destekleyecek kimse olmamasından dolayı Nagihan'dan bir istekte bulundu. Turabi, Nagihan'ın oyunda kendisine kenardan destek vermesini istedi. Turabi'nin isteği Nagihan ile Adem arasında tansiyonun yükselmesine sebep oldu. NAGİHAN'IN TURABİ'Yİ DESTEKLEMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Oyun sonunda kazanan isim Turabi olurken, Nagihan da kendisini tebrik etti. O sırada ise Adem, 'Nagihan'a bak kendi kazansa bu kadar sevinmezdi. Bence karışmasan daha iyi olurdu Nagihan' diye bağırdı. Turabi ise destek vermesini kendisinin istediğini söyledi ancak ikili arasındaki gerilim oyun sonu seremonide de sürdü. Seremoni sırasında konuyla ilgili sert tartışma yaşandı.

Olayın ortasında kalan Nagihan, "Kendisi bana ricada bulundu destek olmam için. Ben de ricasını kırmadım ama Adem de yanlış anladı. Ama daha önce ben Birsen'le sembol oyununu çıktığımda Birsen'e 'Seni destekliyorum' demişti. Ben kendisine bir şey demedim. Ama madem geçmişten gelen hukukumuz var neden beni desteklemedi o zaman?' dedi. Adem ise Nagihan'a ' Eğer ben öyle bir şey yaptıysam gerçekten terbiyesizlik yapmışımdır. Ama hatırlamıyorum ve gerçekten benim tarzım değil' sözleriyle yanıt verdi. ADEM'DEN TURABİ'YE ÇOK SERT İFADE

Turabi Nagihan'dan kendisinin bunu istediğini söylerek, 'Nagihan yardım ettiği için teşekkür ederim. Ona yardımcı olması için ben rica ettim.Dışardan bir sese ihtiyacım oldu. Kötü bir niyet yok. Karakterle bir alakası yok. Kızın karakterine laf atmasınlar burada. Adem karakterini yansıttı diyor kızı kötülüyor. Bu arkadaşlar dördü daha samimi arkadaşlar. Ben bir nevi dışardayım. Sonda da yalnız hissettiğim için Nagihan'dan ben istedim. Beni destekleyecek kimse yok yardımcı olursan sevinirim dedim. Nagihan'ın kötü bir tavrı yok. Bir şey varsa o benim tavrımdadır' ifadelerini kullandı.