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Survivor'da Adem'den Turabi'ye şok sözler 'Yalandan oynaşıyorsun. Kahramanlık rollerini bırak'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 01:12 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 22 Mayıs Salı ekrana gelen 77. bölümüne, Adem ve Turabi'nin Nagihan kavgası damga vurdu! Survivor'da Kıbrıs finallerini garantilemenin yolu olan sembol oyunları sırasında, Nagihan'ın Turabi'ye kenardan destek vermesi Adem'i çıldırttı! Oyunda Turabi'ye yenilen Adem, Nagihan'a tepki gösterdi. Gerginlik seremonide de devam etti. Adem'in Turabi'ye söylediği 'Burada yalandan oynaşıyorsun. Kahramanlık rollerini bırak' sözüne Turabi çok sinirledi.

Survivor'da Adem'den Turabi'ye şok sözler 'Yalandan oynaşıyorsun. Kahramanlık rollerini bırak'

Survivor 2018'in son bölümünde, en fazla kazananın Kıbrıs'taki finallere gitmeyi garantileyeceği sembol oyunlarının heyecanı vardı. Alp Kırşan'ın sunduğu sembol oyunu finalinde karşı karşıya gelen Adem ve Turabi arasında sert tartışmalar yaşandı.

Sembol oyunu finalinde Turabi ile Adem karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde Nagihan'ın yanına gelen Turabi, kendi takımında kendisini destekleyecek kimse olmamasından dolayı Nagihan'dan bir istekte bulundu. Turabi, Nagihan'ın oyunda kendisine kenardan destek vermesini istedi. Turabi'nin isteği Nagihan ile Adem arasında tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

NAGİHAN'IN TURABİ'Yİ DESTEKLEMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Oyun sonunda kazanan isim Turabi olurken, Nagihan da kendisini tebrik etti. O sırada ise Adem, 'Nagihan'a bak kendi kazansa bu kadar sevinmezdi. Bence karışmasan daha iyi olurdu Nagihan' diye bağırdı. Turabi ise destek vermesini kendisinin istediğini söyledi ancak ikili arasındaki gerilim oyun sonu seremonide de sürdü. Seremoni sırasında konuyla ilgili sert tartışma yaşandı.

Olayın ortasında kalan Nagihan, "Kendisi bana ricada bulundu destek olmam için. Ben de ricasını kırmadım ama Adem de yanlış anladı. Ama daha önce ben Birsen'le sembol oyununu çıktığımda Birsen'e 'Seni destekliyorum' demişti. Ben kendisine bir şey demedim. Ama madem geçmişten gelen hukukumuz var neden beni desteklemedi o zaman?' dedi. Adem ise Nagihan'a ' Eğer ben öyle bir şey yaptıysam gerçekten terbiyesizlik yapmışımdır. Ama hatırlamıyorum ve gerçekten benim tarzım değil' sözleriyle yanıt verdi.

ADEM'DEN TURABİ'YE ÇOK SERT İFADE
Turabi Nagihan'dan kendisinin bunu istediğini söylerek, 'Nagihan yardım ettiği için teşekkür ederim. Ona yardımcı olması için ben rica ettim.Dışardan bir sese ihtiyacım oldu. Kötü bir niyet yok. Karakterle bir alakası yok. Kızın karakterine laf atmasınlar burada. Adem karakterini yansıttı diyor kızı kötülüyor. Bu arkadaşlar dördü daha samimi arkadaşlar. Ben bir nevi dışardayım. Sonda da yalnız hissettiğim için Nagihan'dan ben istedim. Beni destekleyecek kimse yok yardımcı olursan sevinirim dedim. Nagihan'ın kötü bir tavrı yok. Bir şey varsa o benim tavrımdadır' ifadelerini kullandı.

Sinirlenen Adem ise 'Sen burada yalandan oynaşıyorsun. Burada kahramanlık hikayelerinden bir kurtul artık' diye tepki gösterdi. Turabi de, 'Lanet olsun ya keşke kazanmasaydım. Herkes kazanınca iyi kaybedince kötü' sözleriyle Adem'e bağırdı.

SEMBOL OYUNLARINI KİM KAZANDI?
Survivor'daki Kıbrıs için yapılan sembol oyununda kadınlarda Sema ve Damla finalde karşılaştı. Oyunu kazanan Sema sembolün sahibi oldu. Erkeklerde ise finalde Adem'i yenen Turabi sembolü kazandı.

SAKATLANAN TURABİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sembol oyununda sakatlanan Turabi, ayağının acısıyla adeta kıvrandı ve gözyaşlarını tutamadı. Turabi'nin yardımına takım arkadaşı Ümit Karan koştu.

GÖNÜLLÜLER'İN SUCUK EKMEK KEYFİ
Survivor'da ödül oyununda sucuk ekmek kazanan Gönüllüler, adada ödülle buluştu.


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