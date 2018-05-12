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Survivor'da ailelerini tatile gönderebilmek için yarıştılar! Birleşme öncesi son oyunu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 00:17 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de birleşme partisi öncesindeki son ailelerine tatil ve yemek ödüllü oyunu hangi takım kazandı. Survivor'ın 11 Mayıs Cuma yayınlanan 68. bölümünde yarışmacılar ailelerini tatile yollayabilmek için yarıştı. Kazanan isimlerin ailerinin Dominik'e geleceği, manevi değeri en yüksek olan sembol oyununda ise yarı finaller yapıldı. Survivor'da Ünlüler takımında oyun öncesi seçmelere de katılmayan Turabi'ye tepki ise büyüyor. İşte Survivor'da birleşme partisi öncesi son bölümde yaşananlar.

Survivor'da ailelerini tatile gönderebilmek için yarıştılar! Birleşme öncesi son oyunu kim kazandı?

Survivor 2018'in 11 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde hem mor oda ve ailelerine tatil hediyeli oyun, hem de kazananların Dominik'te ailelerine kavuşacağı sembol oyunlarının yarı finalleri yayınlandı.

YEMEK VE AİLEYE TATİL HEDİYELİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da günün ilk oyununu Alp Kırşan sundu. Kazanan takımın hem ailelerine istedikleri yerde bir tatil hediye edeceği hem de mor odada yemek yiyeceği ödül oyununa Gönüllüler hızlı başladı. Turabi ile sorunlarının devam ettiği Ünlüler ise oyunda fazla varlık gösteremedi ve kısa sürede 5-1 geriye düştü. Gönüllüler takımı farkı arttırarak oyunu rahat bir şekilde 10-3 kazanmayı başardı.

Oyunun ardından mor odaya giden Gönüllüler takımı yarışmacıları, yemek yedikten sonra ailelerini tatile göndermek istedikleri yerleri ve otelleri seçti.

ÜMİT KARAN'DAN HAKAN'A 'ŞOV' TEPKİSİ
Ödül oyunu sırasında Ümit Karan ve Murat Ceylan mücadelesinde takımına sayıyı getiren isim Murat Ceylan olunca, Hakan Hatipoğlu 'şov yapıyor' diye takım arkadaşına destek oldu. Ümit Karan bu sözlerin üzerine Hakan Hatipoğlu'na tepki gösterdi.

ÜNLÜLER'DE MORALLER ÇOK BOZUK!
Survivor'da üst üste oyunlar kaybeden Ünlüler takımında moraller hayli bozuk. Merve Aydın oyunları kaybeden takımı barakada arkadaşlarıyla yorumladı. Merve Aydın, Survivor mücadelesine bireysel olarak devam edeceğini söyleyen Turabi hakkında açıklamalarda bulundu. Merve, 'Aslında takım olarak sahada problemimiz yok. Adada da insanların tutumları beni çok ilgilendirmiyor. Turabi ne kadar kendisini bireysel olarak söylese de takım adına yarışıyor alacağımız bir sayıya ihtiyacı var. Kafa olarak da beden olarak da yokuz. Dağıldık. Bir strateji yapmamız lazım ama hiç bir şey yapamıyoruz' şeklinde konuştu.

ÜMİT KARAN'IN TURABİ TEPKİSİ BÜYÜYOR
Ümit Karan oyunlara konsantre olamamalarının ve strateji yapamamalarının nedenini açıkladı. Turabi'nin oyun öncesindeki yarışmacıları seçmelerine bile katılmadığına dikkat çeken Ümit Karan, 'Takım içindeki problemleri çözmemiz gerekiyor. Turabi kendisini dışarıda görüyor olabilir. Ama oyunda takımla birlikte yer almalı. Bir stateji yapacağımız zaman Turabi'nin de katılması lazım. Ama o uzak duruyor. Sen adada istediğin gibi hayatını yaşa ama oyun başlarken takımla hareket et' dedi.

TURABİ SEMBOL OYUNUNDA SAKATLANDI
Sembol oyununda Adem Kılıççı ile mücadele eden Turabi Çamkıran, oyun sırasında hem elinden hem de ayağından sakatlık geçirdi. Havuzda acı içinde kalan Turabi'nin yardımına Survivor doktoru Metin Kuş koştu.


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