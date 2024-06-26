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  4. Survivor'da aşk üçgeni krize yol açmıştı… Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor! Tarih belli oldu

Survivor'da aşk üçgeni krize yol açmıştı… Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor! Tarih belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 13:02
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2022 yılında katıldıkları Survivor'da birbirlerine karşı ilgileri gün yüzüne çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu, yarışmanın ardından aile arasında yapılan törenle nişanlanmışlardı. Yarışma sırasında 'üçlü aşk krizi' yaşatan çiftten müjdeli haber geldi. Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik haberini duyurdu.

Survivor'da aşk üçgeni krize yol açmıştı… Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor! Tarih belli oldu

Oyuncu Mert Öcal ve tekvandocu Sude Burcu arasındaki aşk 2022 yılında katıldıkları Survivor'da başlamıştı. Ancak ikilinin arasındaki ilişki Nisa'nın söylediği sözler sebebiyle büyük bir krize yol açmıştı. Çünkü Nisa, Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu Sude'ye söylemişti.

Nisa'nın Sude'ye, Mert'in eski Survivor yarışmacısı olan Makbule'yle ilişkisi olduğunu söylemesinin ardından Sude, Nisa'ya sert çıkmış ve Mert'e güvendiğini dile getirmişti.

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Yarışmanın ardından ilişkilerine tam gaz devam eden Mert ve Sude, kısa bir süre sonra da evlilik kararı almışlardı. 2,5 yıl önce nişanlanan ikilinin ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu.

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MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ

Mert Öcal müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Öcal nişanlısı ile bir karesini paylaşarak 'Yengeniz bu yaz eşim olacak… Çok şükür' notunu düştü.

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Ünlü çifte sosyal medyada; 'Abi inanalım mı çünkü geçen seneden beri evleneceğiz diyorsunuz', 'Evlenin artık bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Sude Burcu
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