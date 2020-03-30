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Survivor'da Barış ve Sercan arasında şok kavga! Acun'dan Sercan'a sert uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 02:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında Barış ile Sercan Yıldırım arasında kavga çıktı. Dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan kavganın ardından Sercan'ın Barış'a "Seninle daha işim bitmedi" diye bağırması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Konseyde konuşan Ilıcalı, Sercan'ı uyararak, "Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" dedi.

Survivor'da Barış ve Sercan arasında şok kavga! Acun'dan Sercan'a sert uyarı!

Survivor 2020'nin 31. bölümünde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda skor 6-5 ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Ancak oyun esnasında Sercan ile Barış arasında kavga çıktı.

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Barış'a oyun kaybeden Sercan çılgına döndü. Sinirlenen Sercan'ın Barış'a tehdit ettiği sahneler dikkat çekti. Sercan, bu kavga sırasında Barış'a karşı küfürlü bazı sözler söyledi. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın neyden kaynaklandığını bilmediğini söyledi.

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ACUN'DAN SERCAN'A UYARI: BİZ ÇOK RAHATSIZ OLDUK

Survivor 2020'nin 31. bölüm konsey toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, Sercan'ı uyardı. Ilıcalı Sercan'a "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" dedi.

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Survivor, survivor sercan barış kavga, Acun Ilıcalı,

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