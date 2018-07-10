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Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'in en başarılı erkek yarışmacılarından biri olan ancak finalde elenerek şampiyonluğa veda eden Hilmi Cem İntepe, Survivor'da aşk mı kazandı? Bu iddia çok konuşulacağı benziyor.

Uçan Karga adlı bir hesabın iddiasına göre, Hilmi Cem İntepe, kendisine aşkını ilan eden Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou ile aşk yaşıyor.

Hilmi Cem İntepe, Rodanthi Kaparou ile aşk mı yaşıyor?

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'in en başarılı erkek yarışmacılarından biri olan ancak finalde elenerek şampiyonluğa veda eden Hilmi Cem İntepe, Survivor'da aşk mı kazandı? Bu iddia çok konuşulacağa benziyor
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ACUN ILICALI SÖYLEMİŞTİ

ACUN ILICALI SÖYLEMİŞTİ
Survivor Yunanistan adasından yarışmacı Rodanthi Kaparou daha önce Hilmicem'den hoşlandığını açıklamıştı. Daha sonra Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hilmi Cem İntepe'ye durumu "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var. Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" demişti.
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Bu olaydan sonra, Survivor dönüşü ikilinin ne yapacağı merak ediliyordu. Şimdi de Hilmi Cem İntepe ve Rodanthi Kaparou'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkili Instagram'da birbirlerini takibe aldı.
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AYNI TİŞÖRTLE PAYLAŞIM

AYNI TİŞÖRTLE PAYLAŞIM
Daha sonra Rodanthi Kaparou'nun, Hilmicem'in tişörtüyle olan Instagram paylaşımı dikkat çekti.
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Bakalım çiftten ilk fotoğraf ne zaman gelecek?
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Anahtar Kelimeler:
Hilmicem İntepe Survivor yunanistan Rodanthi Kaparou

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