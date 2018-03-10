Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

2018'in Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülü için yarıştı. Kazanan takımın sevdiklerinden gelen mesajları okuyacağı ödül oyununda takımlar büyük bir mücadele verdi. Gönüllüler takımından Melih'in şok bir sakatlık yaşadığı yarışmadan All Star takımı yine zaferle ayrıldı. Böylelikle Gönüllüler takımı 11. kez üst üste oyunlardan mağlubiyetle ayrıldı.

Survivor'ın Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde ise, All Star ve Gönüllüler takımı yemek ödülü için yarışacak. Ödül oyununu kazanan takım ise yine Rumen takımının karşısına çıkacak. Günlerdir ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanamadıkaları için sinirlerin gerildiği ve morallerin bozulduğu Gönüllüler takımı bu defa ödül oyununu kazanarak şanslarını döndürmek istiyor.

HAKAN HATİPOĞLU: 'SURVIVOR TARİHİNDE BÖYLESİ OLMADI'

Üst üste oyunlar kaybeden Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu, durumları hakkında ilginç yorumlarda bulundu. Yaşadıklarının Survivor tarihinde ilk olduğunu söyleyen Hakan, 'Benim arkadaşlarım, All Star yarışmacılarının konuşmalarına sevinçlerine hayran hayran bakıyorlar ve dört gözle dinliyorlar. Burada savaşmıyorsan sahada nasıl savaşacaksın?