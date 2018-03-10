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Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 02:28 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Gönüllüler takımının 11 oyunda da kazanamaması sinirleri gerdi. Oyunlardan umutlarını kesmeye başlayan Gönüllüler kazanmak için bir çıkış yolu ararken, Hakan Hatipoğlu'ndan ise ilginç bir yorum geldi. Hakan Hatipoğlu, içlerinde bulundukları zor durumu özetleyerek, 'Bir mağlubiyeti daha geride bıraktık. 10 yıllık Survivor tarihinde 10 oyun üstüste kaybeden takım yoktur.' dedi.

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

2018'in Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülü için yarıştı. Kazanan takımın sevdiklerinden gelen mesajları okuyacağı ödül oyununda takımlar büyük bir mücadele verdi. Gönüllüler takımından Melih'in şok bir sakatlık yaşadığı yarışmadan All Star takımı yine zaferle ayrıldı. Böylelikle Gönüllüler takımı 11. kez üst üste oyunlardan mağlubiyetle ayrıldı.

Survivor'ın Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde ise, All Star ve Gönüllüler takımı yemek ödülü için yarışacak. Ödül oyununu kazanan takım ise yine Rumen takımının karşısına çıkacak. Günlerdir ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanamadıkaları için sinirlerin gerildiği ve morallerin bozulduğu Gönüllüler takımı bu defa ödül oyununu kazanarak şanslarını döndürmek istiyor.

HAKAN HATİPOĞLU: 'SURVIVOR TARİHİNDE BÖYLESİ OLMADI'
Üst üste oyunlar kaybeden Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu, durumları hakkında ilginç yorumlarda bulundu. Yaşadıklarının Survivor tarihinde ilk olduğunu söyleyen Hakan, 'Benim arkadaşlarım, All Star yarışmacılarının konuşmalarına sevinçlerine hayran hayran bakıyorlar ve dört gözle dinliyorlar. Burada savaşmıyorsan sahada nasıl savaşacaksın?

Bir mağlubiyeti daha geride bıraktık. Ama 10 defa mağlup olsa bile Ligden çekilen takım görmedim. Hatta daha fazla umutlarına sarıldılar. Biz de öyle yapacağız.10 yıllık Survivor tarihinde 10 oyun üstüste kaybeden takım yoktur. Bunu bir an önce çözmemiz lazım.' dedi.

SURVIVOR'DA SAKATLIK ŞOKU! HASTANEYE KALDIRILDI

Survivor 2018'in 8 Mart Cuma akşamı yayınlanan 20. bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları ilk olarak sembol oyununda mücadele etti. En fazla sembol toplayanın birleşme partisine kalmayı garantilemesi açısından önemli olan oyunda, erkeklerde sembolü Turabi kazandı.

RAMAZAN TURABİ BİRBİRİNE GİRDİ

Oyun sırasında ise Turabi ve Ramazan karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Turabi'nin yaptığı sevinç hareketine sinirlenen Ramazan elinde topı Turabi'ye attı. Turabi, 'Bunu bana mı attın' diyerek rakibin üzerine yürüdü. İkili kavganın eşine gelirken, takım arkadaşları ayırdı. Ancak oyun sonrasındaki seremonide ise Turabi, yaptığı hareketten dolayı Ramazan'dan özür diledi. Turabi oyun sırasında Ramazan ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuşarak, 'Ramazan'a sürtüştük. Suçlu aramak istemiyorum. İlk adımı ben atmak istiyorum. Bugünkü olay için özür diliyorum. Bir daha da olmayacağına garanti veriyorum. İletişim oyunlarında daha dikkatli olacağım. Sevinçlerime dikkat edeceğim.' dedi.

Ramazan da özür dilemesinden dolayı Turabi'ye teşekkür ederek, 'Ben de kaldıramadım yaptığı hareketi ve karşılık verdim. Ben de kendisinden özür diliyorum. Umarım bir daha böyle tartışmalar olmaz' şeklinde konuştu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Art arda alınan yenilgi sonrası Yağmur gözyaşlarını tutamadı. Yağmur'u takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Yağmur yine de Ünlüler takımını tebrik etmeyi unutmadı. Ünlüler takımı ise Gönüllülerin moral bozukluğu yaşadığını görünce sevinç dozajını abartmadı.

Ünlüler oyun sonrası sevdiklerinden gelen mesajları okudu. Murat, sevgilisinden gelen mesajı okuyunca gözyaşlarına boğuldu. Her bir yarışmacı mesajı duygusal anlar yaşadı.

Bu anlardan sonra Ünlüler ve Gönüllüler "Bil Bakalım" yarışmasında bir kez daha karşı karşıya geldi.

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survivor 2018 Survivor Hakan HAtipoğlu Survivor 2018 20. bölüm

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
TURBO HELAL SANA GENE ADAMLIGINI KORUDUN RAMAZAN HAKSIZ AMA SEN GENEDE AFFET ABİSİ
bu seneki survivor zevksiz bir survivor oldu. turabi ve nihat doğanın çirkeflikleri ise ayrı bir sıkıcı olay. bu 2 adam giderse survivor izlenir. turabi fazla havalanmış eski turabi yok.. desteklediğim kişiydi ancak hayal kırıklığı. bana göre gönüllülerden anıl karşı taraftan ise adem ve ümit karan favorim.
Böyle boyunlukla 24 saat gezme yok. Amma acındırıyor kendini.
yazık bu programı seyrediyorlar çok yazık çok basit çok avam survavir
Arkadaş bunun böyle olacağı baştan belli değilmiydi,,,son 10 yılın en başarılıları ile yarışan takıma bakın...on sıfırda olur, yirmi sıfırda......
teçrübeli lerle teçrübesizler yarışması böyle yarışma olmaz örneğin 100 metre dünya yada avrupa şampiyonuyla normal insanın yarışması gibi
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