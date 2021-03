Survivor’da birleşme partisine kim gelecek? Acun Ilıcalı açıkladı!

Jason Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını bestelemiştir.

Jason Derulo on altı yaşında bir süre Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi isimlerin şarkıları için söz yazarlığı yapmıştır. 2006'daki “Showtime at the Apollo” adlı televizyon gösterisinde birinci olarak ödül kazanmıştır. Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedilmiştir. Bu olayı Beluga Heights ve Warner Bros. Records adlı şirketlerle imzalanan anlaşmalar izlemiştir.

Jason Derulo bir dönem Türkiye’de de sıklıkla dinlenen “Talk dirty to me” ve “Wiggle” parçalarına imza atarak, popüler olmuştu. “Wiggle” şarkısı 700 milyondan fazla izlenme almıştır.