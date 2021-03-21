Survivor’da birleşme partisine kim gelecek? Acun Ilıcalı açıkladı!

Başvuruda kazanan adaylar ise 16 Mart Salı günü açıklandı. Buna göre, kazanan adaylar 24 Mart tarihinde adaya giderek, yarışmacılarla tanışma ve birleşme partisine katılma fırsatı yakalayacak. Acun Ilıcalı, Survivor birleşme partisine günler kala, Ünlüler ve Gönüllüler takımının birleşeceği partiye gelecek sürpriz konukları açıkladı. Survivor birleşme partisinin bomba konuğu Jason Derulo!

JASON DERULO KİMDİR?

Jason Derulo, 21 Eylül 1989 yılında doğmuştur. Haiti kökenli olan Amerikalı şarkıcı ve aktör, Cash Money Records'taki kimi sanatçıların müziklerinde yapımcılık ve söz yazarlığı görevi üstlenmiştir. Beluga Heights adlı şirketle anlaşma imzalayan Jason Derulo, şirket Warner Music Group'un bir parçası olduktan sonra sanatçı ilk tekli çalışması olan "Whatcha Say"i yayımlamıştır. Bu şarkı 2 milyondan fazla satmıştır ve ABD’de iki kez platin elde etmiştir. Bu şarkı yayımlandıktan sonra Amerika müzik listesinde bir, Birleşik Krallık müzik listesinde ise üçüncü sıraya çıkmayı başarmıştır.

Jason Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını bestelemiştir.