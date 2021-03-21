Survivor’da birleşme partisine kim gelecek? Acun Ilıcalı açıkladı!

Başvuruda kazanan adaylar ise 16 Mart Salı günü açıklandı. Buna göre, kazanan adaylar 24 Mart tarihinde adaya giderek, yarışmacılarla tanışma ve birleşme partisine katılma fırsatı yakalayacak. Acun Ilıcalı, Survivor birleşme partisine günler kala, Ünlüler ve Gönüllüler takımının birleşeceği partiye gelecek sürpriz konukları açıkladı. Survivor birleşme partisinin bomba konuğu Jason Derulo!
Jason Derulo, 21 Eylül 1989 yılında doğmuştur. Haiti kökenli olan Amerikalı şarkıcı ve aktör, Cash Money Records'taki kimi sanatçıların müziklerinde yapımcılık ve söz yazarlığı görevi üstlenmiştir. Beluga Heights adlı şirketle anlaşma imzalayan Jason Derulo, şirket Warner Music Group'un bir parçası olduktan sonra sanatçı ilk tekli çalışması olan "Whatcha Say"i yayımlamıştır. Bu şarkı 2 milyondan fazla satmıştır ve ABD’de iki kez platin elde etmiştir. Bu şarkı yayımlandıktan sonra Amerika müzik listesinde bir, Birleşik Krallık müzik listesinde ise üçüncü sıraya çıkmayı başarmıştır.
Jason Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını bestelemiştir.
Jason Derulo on altı yaşında bir süre Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi isimlerin şarkıları için söz yazarlığı yapmıştır. 2006'daki “Showtime at the Apollo” adlı televizyon gösterisinde birinci olarak ödül kazanmıştır. Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedilmiştir. Bu olayı Beluga Heights ve Warner Bros. Records adlı şirketlerle imzalanan anlaşmalar izlemiştir.
Jason Derulo bir dönem Türkiye’de de sıklıkla dinlenen “Talk dirty to me” ve “Wiggle” parçalarına imza atarak, popüler olmuştu. “Wiggle” şarkısı 700 milyondan fazla izlenme almıştır.
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