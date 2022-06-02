Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı, 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümde adaya veda eden ismi açıkladı. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? 1 Haziran Survivor All Star'da hangi yarışmacı adaya veda etti? Acun Ilıcalı'nın açıklaması ve elenen yarışmacıya ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın potada olduğu konseyde halk oylaması sonuçlarını sonuçlarını açıkladı.

Survivor All Star 2022'de SMS oylamasına göre en az oyu alan yarışmacı Sema Aydemir oldu.

1 HAZİRAN SURVİVOR ALL STAR'DA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2022'de SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Sema, Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim"

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir.

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir. Sema Aydemir Survivor 2022 All Star'da da yarışmaktadır.

SEMA AYDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü sporcu Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarındaki performansıyla adından söz ettiren ve dün adaya veda eden Aydemir, İstanbul'da yaşamaktadır.

SEMA AYDEMİR EVLİ Mİ?

Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

Survivor yarışmasına daha önce de katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, da Survivor All Star 2022'de yarışmıştır.

