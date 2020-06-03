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Survivor'da Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! Survivor'ın doktoru Metin Kuş yardımına yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 02:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 95. bölüm iletişim ödülü oyunu esnasında kolyesi kopan gönüllüler takımından Survivor Cemal Can gözyaşları içinde oyun alanından çıktı. Survivor Cemal Can oyun alanından çıkarken takım arkadaşı Nisa peşinden gidip sakinleştirmeye çalıştı. Cemal Can'ın yardımına ise Survivor'ın doktoru Metin Kuş koştu.

Survivor'da Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! Survivor'ın doktoru Metin Kuş yardımına yetişti

Survivor 95. bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyun sırasında gönüllüler takımından Cemal Can, benchte oturduğu sırada kendisi için manevi değeri büyük olan kolyesinin koptuğunu fark etti.

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Survivor Cemal Can “Bunca sene hiçbir şey olmamıştı” diyerek ağlamaya başladı. Arkadaşları ise onu “Yapılacak, daha iyisi olacak” sözleri ile teselli etmeye, sakinleştirmeye çalıştı.
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DOKTOR METİN KUŞ YARDIMINA YETİŞTİ!

Bu sırada Doktor Metin Kuş, Cemal Can’ın kolyesini tamir ettiğini söyledi. Sonrasında Sercan ile oyuna çıkan Cemal Can, tam olarak kolyesinin kopmasının yarattığı duygusallıktan kurtulamadı.

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Oyunun yarısında koşmayı bırakan Cemal Can yine ağlamaya başladı. Bu şekilde yürüyerek oyuna devam eden Cemal Can, sayıyı da kaybetti. Cemal Can'ı en yakın arkadaşı Nisa teselli etmeye çalıştı.

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