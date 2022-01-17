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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Ocak dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

17.01.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da 17 Ocak akşamı 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı parkur oyununa çıktı. Parkuru hızla tamamlayan yarışmacı, parkurun sonunda atış yaparken avantaj elde etti. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Ocak dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. İlk 3 oyunda da kaybeden ünlüler takımı bu kez sahaya daha hırslı çıktı. Dokunulmazlık oyununun oynandığı parkur oyununda önce kadın, sonra erkek yarışmacılar birbiriyle yarıştı. İlk tur, Ünlülerin galibiyeti ile sona erdi.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Ocak dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu 2 turdan oluştu. İlk turda kadın, ikinci turda erkek yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı iki turu da kazanarak Survivor'un 3. dokunulmazlığının sahibi oldu. Gönüllüler takımı, konseyde eleme adayı için isim yazacak.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Ocak dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

15 VE 16 OCAK SURVİVOR ÖZETİ

Survivor'un ilk bölümü olan 15 Ocak akşamında ilk önce ödül ve ardından dokunulmazlık oyunu oynandı. Ödül ve dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. Gönüllüler, ödül olarak baraka yapımı için gerekli malzemeleri aldı. 16 Ocak akşamında ise 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunu da alan takım Gönüllüler oldu. Böylece ünlüler takımı, Survivor All Star'ın ilk 3 oyununda Gönüllüler'e karşı yenildi.

SÜRGÜN KAMPINA KİMLER GİTTİ?

Survivor'da yeni kural alındı. Bundan sonra eleme adayı olan her isim, 4 günlüğüne sürgün kampına gidecek. Bu isimler oyunlara çıkamayacak. Sürgün kampına giden ilk isim Birsen bekgöz, ikinci isim ise Sercan Yıldırım oldu.

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TV8 survivor
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