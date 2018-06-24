Survivor'da Dominik'teki son konseyde kim elendi? Survivor Kıbrıs finaline kimler kaldı?

Survivor 2018'in 29 Haziran Cuma yayınlanacak olan büyük finaline günler kala bir isim daha adaya veda etti. Survivor'da 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere kalırken, final öncesinde son elenen isim de belli oldu.

SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'daki son dokunulmazlık konseyinde, Turabi Çamkıran, Anıl, Damla ve Hakan Hatipoğlu arasından en az oyu alarak elenen isim belli oldu. Survivor'a damga vuran yarışmacılardan olan Hakan Hatipoğlu, Kıbrıs finalleri öncesinde elenerek adaya ve hayallerine veda etti.

KIBRIS FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı Kıbrıs finallerinin sistemlerini açıkladı. Acun Ilıcalı, Dominik'teki son elemeden sonra kalan 6 yarışmacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere

kalacağını açıkladı. Ilıcalı, ' Dominik'teki son konseydesiniz. Artık dokunulmazlık oyunu yok. 6 yarışmacı birden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finalde olacaksınız. Bu akşam son eleme olacak. Kalan 6 yarışmacı KKTC'deki büyük finalde yer alacak. Bundan sonra yarı final koltuğu için iki oyun oynayacağız. Kalan 4 yarışmacının ikisi Çarşamba akşamı canlı yayında oylama sonucunda elenecek. Kalan iki isim yarı finale çıkacak. İki yarışmacımız direkt olarak yarı finale çıkacak. Çarşamba akşamı Kıbrıs'ta çeyrek final, Perşembe ise yarı final olacak. 2 yarışmacı Çarşamba akşamı elenecek. 4 yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. Canlı yayındaki oylama sonrasında iki isim finale çıkacak' dedi.