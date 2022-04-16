Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 15 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Kıran kırana mücadelenin gerçekleştiriği Survivor'da elemeler devam ediyor. Kaybeden takımın oy çokluğuyla konseyde yazdığı haftanın ilk eleme adayı belli oldu. 15 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA 15 NİSAN ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

15 Nisan akşamında oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kazanan taraf oldu. Gönüllüler ise eleme adayını belirledi.

SURVİVOR'DA 15 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımında Evrim Keklik, oy çokluğuyla haftanın ilk eleme adayı olarak yokluk adasına gönderildi. Evrim adı 6 kişi tarafından yazıldı. 3 kişi Hikmet'i, 1 kişi de Yağmur'u yazdı.

"ASLANLAR GİBİ GİDERSİN AĞALAR GİBİ DÖNERSİN"

Evrim Keklik, zor bir gece geçeceğini ve kendisini yalnız hissedeceğini söyledi. Keklik, "Annemin bir lafı vardır. Tedirgin ve mutsuz olduğunda, 'Aslanlar gibi gidersin ağalar gibi dönersin' der. Aynen öyle olacak gideceğim ve döneceğim. Tek korkum 3 dokunulmazlığı da kaybetmek. Gönüllüler takımı olarak elimizden geleni yapalım." dedi.

