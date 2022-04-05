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  4. Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 4 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 4 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

05.04.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı devam ediyor. Adaya veda eden son isim Gönüllüler takımından Yasin Obuz olmuştu. 4 Nisan akşamında ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar, eleme adayını belirlediler. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 4 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Sürgün adasından sonra yokluk adasıyla şartlar iyice zorlaşırken yarışmacılar, parkurlarda gerekli performansı gösterebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Eleme konseyinde hangi yarışmacının adının yazıldığı merak konusu oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un yeni bölümünde iki takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan taraf ise Ünlüler oldu. Bununla birlikte Gönüllüler takımı, eleme konseyinde isim yazdı.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 4 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Bilindiği üzere eleme potasındaki Ardahan, yokluk adasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Sonrasında ise Ünlüler takımı oy birliğiyle yokluk adasına Barış Murat Yağcı'yı gönderdi. Öte yandan Gizem, Barış ve Ardahan'ın yanında eleme potasındaki 3. isim olmuştu.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımının oylaması sonucunda Gökhan'ın ve Yağmur'un ismi eşit çıktı. Bunun ardından açık oylama yapıldı. Performans birincisi seçilen Anıl, eleme adayını belirleyen kişi oldu ve Gökhan'ı seçti. Böylelikle Gökhan, eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 4 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'a 5 Nisan akşamında veda edecek yarışmacı Barış, Ardahan, Gizem veya Gökhan'dan biri olacak. Elenecek yarışmacı sms sonuçlarında belli olacak.


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TV8 survivor
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