Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 4 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Sürgün adasından sonra yokluk adasıyla şartlar iyice zorlaşırken yarışmacılar, parkurlarda gerekli performansı gösterebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Eleme konseyinde hangi yarışmacının adının yazıldığı merak konusu oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un yeni bölümünde iki takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan taraf ise Ünlüler oldu. Bununla birlikte Gönüllüler takımı, eleme konseyinde isim yazdı.

Bilindiği üzere eleme potasındaki Ardahan, yokluk adasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Sonrasında ise Ünlüler takımı oy birliğiyle yokluk adasına Barış Murat Yağcı'yı gönderdi. Öte yandan Gizem, Barış ve Ardahan'ın yanında eleme potasındaki 3. isim olmuştu.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımının oylaması sonucunda Gökhan'ın ve Yağmur'un ismi eşit çıktı. Bunun ardından açık oylama yapıldı. Performans birincisi seçilen Anıl, eleme adayını belirleyen kişi oldu ve Gökhan'ı seçti. Böylelikle Gökhan, eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor'a 5 Nisan akşamında veda edecek yarışmacı Barış, Ardahan, Gizem veya Gökhan'dan biri olacak. Elenecek yarışmacı sms sonuçlarında belli olacak.



